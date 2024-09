Il monarca della Thailandia autorizza una legge rivoluzionaria riguardante le unioni tra persone dello stesso sesso, legalizzando ufficialmente i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Reale dopo l'approvazione del Re Maha Vajiralongkorn, con effetto previsto tra 120 giorni. Ciò significa che la Thailandia si unirà a Taiwan e Nepal come terzo paese in Asia a riconoscere legalmente le unioni omosessuali a gennaio dell'anno prossimo.

La legislazione, che concede pieni diritti legali, finanziari e medici ai partner di qualsiasi genere, è stata approvata sia dalla Camera dei Rappresentanti che dal Senato ad aprile e giugno.

In segno di celebrazione, il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha pubblicato un messaggio su X, dicendo "Brindisi all'amore di tutti" e utilizzando l'hashtag #LoveWins.

La Thailandia si è guadagnata la reputazione per la sua accettazione e inclusività, ma ha lottato per anni per approvare la legislazione sull'uguaglianza matrimoniale. Nonostante la sua reputazione progressista, la società thailandese rimane prevalentemente conservatrice e i membri della comunità LGBTQ+ segnalano di affrontare discriminazioni quotidiane.

I sostenitori dell'uguaglianza di genere hanno incontrato resistenza da parte del governo e delle agenzie statali, rendendo difficile attuare cambiamenti all'interno di queste istituzioni.

Lo scorso settimana, il Vice Governatore di Bangkok Sanon Wangsrangboon ha confermato che gli ufficiali della città saranno pronti a registrare i matrimoni omosessuali una volta entrata in vigore la legge.

La legislazione ha rivisto il Codice Civile e Commerciale della nazione, sostituendo i termini specifici del genere come "uomini e donne" con espressioni neutre come "individuale".

Il governo guidato dal partito Pheu Thai ha attivamente perseguito l'uguaglianza matrimoniale come uno dei suoi obiettivi principali. Il partito ha dimostrato un significativo sostegno partecipando alla Parade del Gay Pride di Bangkok, tenutasi a giugno, dove migliaia di persone si sono riunite per festeggiare in uno dei distretti commerciali più trafficati della città.

In spirito della nuova legislazione approvata, gli organizzatori della Pride di Bangkok hanno annunciato su Facebook l'intenzione di ospitare una cerimonia nuziale per le coppie che vogliono registrare il loro matrimonio alla data di entrata in vigore della legge.

Il passo della Thailandia per riconoscere le unioni omosessuali la colloca all'avanguardia del progresso sociale nel mondo, unendosi a un gruppo selezionato di nazioni che hanno adottato tali politiche in Asia. Despite facing opposition, the government's commitment to equality is evident in its support for marriage equality and active participation in LGBTQ+ events.

