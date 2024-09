Il monarca della Thailandia approva una legge per le pari opportunità nel matrimonio

Un passo storico per il Sud-est asiatico: il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha autorizzato una legge che per la prima volta riconosce le unioni omosessuali. Secondo il decreto reale, la legge ha ricevuto l'approvazione del monarca. Il disegno di legge, approvato dal parlamento in giugno, entrerà in vigore 120 giorni dopo, permettendo i primi matrimoni omosessuali a gennaio.

La legislazione trasforma i termini "maschile" e "femminile" in termini inclusivi del genere e concede alle coppie omosessuali gli stessi diritti legali delle coppie eterosessuali, in particolare in materia di eredità e adozione. In tutto il mondo, più di 30 nazioni hanno legalmente riconosciuto i matrimoni omosessuali. In Asia, Taiwan e Nepal sono gli unici ad averlo fatto legalmente.

I difensori in Thailandia hanno lottato per il riconoscimento del matrimonio omosessuale per oltre un decennio. " Questa legge rappresenta un passo significativo verso l'uguaglianza in Thailandia", ha dichiarato Waadao Chumaporn, difensore della comunità LGBTQ. Ha pianificato una cerimonia nuziale in grande stile per oltre mille coppie LGBTQ al momento dell'entrata in vigore della legge il 22 gennaio.

"Siamo tutti entusiasti e speranzosi. Abbiamo lottato per i nostri diritti per oltre un decennio e finalmente la nostra lotta sta dando i suoi frutti", ha dichiarato Siritata Ninlapruek, altro difensore, all'agenzia di stampa AFP.

"Apprezziamo il supporto da tutte le parti. È una battaglia condivisa per tutti", ha espresso il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra online.

