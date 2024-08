- Il monarca Carlo III interviene con le vittime

In una cittadina inglese costiera di Southport, alla fine di luglio si è verificato un tragico incidente con coltello. Tre giovani ragazze, di sei, sette e nove anni, che frequentavano un workshop di danza guidato da Taylor Swift, hanno perso la vita. Molti altri bambini e alcune adulte sono rimaste ferite, alcune gravemente. Il 20 agosto, il Re Carlo III ha fatto visita a Southport.

Al suo arrivo, il Re Carlo è stato calorosamente accolto dalla folla, come riportato dalla BBC britannica. Ha iniziato a ispezionare le offerte lasciate al memoriale, come fiori, giocattoli e oggetti commemorativi per le vittime. Poi ha avuto un incontro privato con alcuni sopravvissuti all'attacco e le loro famiglie nel municipio di Southport, seguito dalla firma di un libro di condoglianze.

Nel pomeriggio, il Re Carlo ha parlato con i politici locali, i funzionari dei servizi di emergenza e i leader della comunità. Le discussioni hanno probabilmente riguardato le violente proteste che si sono verificate dopo l'attacco con il coltello, dirette contro gli stranieri. Carlo ha elogiato i servizi di emergenza e i contro-protestanti, dicendo: "Il Re è stato incoraggiato dalle numerose manifestazioni di spirito comunitario che hanno risposto alla violenza e alla criminalità con empatia e risolutezza".

I locali hanno trovato la visita del re commovente e rispettosa, come riportato da un giornalista di una corporation televisiva. Molti di loro erano grati per lo sforzo personale di Carlo, considerando le sue proprie battaglie per la salute.

Dopo l'incidente, la famiglia reale britannica ha espresso le sue condoglianze sui social media. "Come genitori, non possiamo comprendere l'orrore che le famiglie, gli amici e i cari delle vittime di Southport stanno vivendo", hanno condiviso il principe William (42) e sua moglie, la principessa Kate (42), su X e altri piattaforme.

Il Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla (77), erano altrettanto scioccati e hanno espresso le loro più sincere condoglianze per l'"orrendo" incidente con il coltello attraverso i loro social media.

