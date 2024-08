- Il monarca Carlo accoglie Henrietta, la gallina.

Re Carlo III, 75enne, ha accolto un pollo. Questo amico pennuto ha trovato un rifugio accogliente nella sua tenuta inglese occidentale, Highgrove, come riferito dal British Hen Welfare Trust, un'organizzazione dedita a salvare le galline in età avanzata. Il pollo ha ricevuto il nome reale di "Henrietta".

"Henrietta" ha segnato il milionesimo esemplare di gallina salvato dall'organizzazione per una nuova vita confortevole, hanno riferito. Normalmente, le galline utilizzate per la produzione di uova commerciali vengono sostituite con esemplari più giovani dopo 18 mesi per aumentare la produzione e mantenere i costi per i consumatori bassi. Le galline in pensione vengono quindi mandate al macello.

Jane Howorth, a capo dell'organizzazione, ha dichiarato quanto sia piacevole pensare che questi animali trascorrano i loro ultimi anni in tranquillità. I incantati giardini di Highgrove, ritiro privato di Carlo vicino a Bristol, sono aperti ai visitatori durante l'estate.

