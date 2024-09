il habitat o il covo dei leoni - "Il momento più emozionante finora" vede Werner Hansch far piangere i leoni

Dall'19 agosto 2014, data di lancio de "La Tana del Predatore", sono stati siglati circa 400 accordi per un investimento totale di circa 50 milioni di euro. Anche se molti prodotti finiscono nell'oblio, lo show ha dato una piccola spinta sia agli orologi economici che a quelli televisivi. I veri protagonisti dello show sono sempre stati gli investitori, non gli imprenditori alla ricerca di capitale - o forse sì. Il loro botta e risposta e il linguaggio comico degli affari sono l'essenza di "DHDL", e il loro brillante parlare di finanza è un punto di forza.

Judith Williams, la prima "Predatrice", ha aperto la stagione con una dichiarazione prolifiche. Dopo un anno di assenza, è tornata al suo posto in giuria. Ha elogiato il creatore di "Nayca", un cuscinetto riscaldante a forma di cuore progettato per il dolore mestruale, dicendo: "Hai bisogno di contenuti che abbiano un impatto e di qualcuno che sappia il fatto suo". Il creatore, un laureato in ingegneria aerospaziale, non si è fatto intimidire. Aveva già dimostrato ai investitori i simulatori di crampi mestruali, che hanno dato ai uomini un assaggio di ciò che 15 milioni di donne tedesche vivono ogni quattro settimane. Tillmann Schulz ha fatto una smorfia di dolore, Carsten Maschmeyer è rimasto calmo, ma è probabile che gli elettrodi non fossero stati collegati correttamente. Comunque, se n'è andato con l'accordo - insieme a Janna Ensthaler, che ha elogiato l'imprenditore per la sua "tecnologia e abilità di vendita".

In questa stagione, "La Tana del Predatore" ha presentato pasti pronti privi di sensi di colpa. La coppia ha quasi ottenuto un accordo con "ratzfatz", ma questa volta Tillmann Schulz e Nils Glagau avevano argomenti migliori. La loro offerta: pasti surgelati biologici specifici per bambini. Il loro mercato target: famiglie con due redditi che non hanno tempo o voglia di cucinare, ma vogliono offrire ai loro figli più dei classici bastoncini di pesce e nuggets di pollo. I pasti sono privi di conservanti, zucchero aggiunto e hanno un minimo di sale. Il trio ha vantato che c'è "un'abbondanza di verdure nascoste nella salsa di pomodoro" che i bambini di solito evitano.

"Ratzfatz" ha infine stretto un accordo con "topfi", un "affare stupido" piuttosto insolito. La coppia fondatrice aveva bisogno solo di 50 secondi per presentare il suo contenitore per coperchi, progettato per prevenire le scottature da acqua condensata. "Mr. Regal" è intervenuto poco prima dei tre minuti ("Sono il leone perfetto per questo argomento") e ha investito 100.000 euro nel solido business dei coperchi. Una donna svizzera è entrata nella "tana" con una missione molto segreta. Le sue sciarpe di seta autoprodotte con il marchio "VUP" (molto persone uniche) mirano a sostituire la cravatta come uniforme aziendale. Ha dichiarato drammaticamente: "Questa è la mia missione nella vita". Gli investitori hanno rispettosamente declinato la sua ribellione, e Dagmar Wöhrl ha addirittura implorato pietà dalla determinata donna svizzera ("Non uscirò di qui senza un accordo"). "Ci stai travolgendo con la tua entusiasmo!"

Werner Hansch ha confessato la sua dipendenza dal gioco d'azzardo.

Le emozioni sono salite alle stelle alla fine. Werner Hansch è salito sul palco. Ora 86enne, era stato per molti anni un noto giornalista sportivo tedesco e aveva sviluppato una dipendenza dal gioco d'azzardo nella sua sessantina. Ha perso 600.000 euro alle corse dei cavalli, perdendo tutto: la casa, l'amore e le finanze. Con una voce tremante e spezzata, Hansch ha raccontato la sua storia e ha presentato "Zockerhelden", una piattaforma che ha creato con il suo socio in affari per aiutare i giocatori d'azzardo a recuperare i soldi persi dai fornitori. Molti casinò online e fornitori di scommesse sportive avevano operato senza licenze valide fino al 2022. Carsten Maschmeyer si è fatto coinvolgere ("Un tempo ero dipendente dalle pillole, ora sono dipendente dagli affari") e ha portato Dagmar Wöhrl nel gruppo. Judith Williams ha commentato: "Quello è stato il momento più commovente della storia dello show".

