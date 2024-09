Il momento ottimale per acquistare un iPhone è spesso un argomento di interesse.

La prossima settimana, Apple è prevista per il lancio dei nuovi modelli di iPhone, tra cui l'iPhone 16, con i preordini che inizieranno subito dopo la presentazione. Tuttavia, coloro che possono aspettare un po' più a lungo potrebbero risparmiare una consistente somma, poiché le tendenze del passato lo suggeriscono.

Le persone interessate all'acquisto dell'iPhone 16 possono preordinarlo al momento del suo annuncio, ma ritardare un po' potrebbe essere vantaggioso dal punto di vista finanziario. I dettagli dei prezzi non sono stati ancora rivelati, ma è improbabile che i nuovi modelli di iPhone 16 presentati il 6 settembre siano meno costosi dei modelli attuali. Ad esempio, l'iPhone 15 più economico dello scorso anno era intorno ai 950 euro, mentre il modello Pro più economico costava circa 1200 euro.

Nel Apple Store, i prezzi rimangono generalmente stabili fino all'uscita del modello aggiornato. D'altra parte, i rivenditori online di terze parti spesso allettano i clienti con sconti poco dopo il lancio dei nuovi iPhone, secondo Guenstiger.de.

Calo dei prezzi per il modello base

Guenstiger.de ha analizzato la storia dei prezzi degli smartphone attuali di Apple e ha scoperto che i modelli standard di solito hanno un calo dei prezzi più rapido rispetto ai modelli Pro. Ciò potrebbe essere dovuto alla maggiore domanda per la coppia Pro e alla necessità di aumentare le vendite dei modelli standard.

Dopo il suo rilascio, il prezzo del modello standard è diminuito di oltre 100 euro a 835 euro in un mese, rappresentando una diminuzione del 12%. Dopo quattro mesi, il modello base era sceso a 730 euro, con una diminuzione del 20%.

L'iPhone 15 Plus, originariamente prezzo intorno ai 1100 euro, ha avuto un calo dei prezzi più piccolo e più lento nel suo primo mese, con un calo dell'8%. Un mese dopo, il modello di grandi dimensioni standard era offerto a 975 euro, rappresentando una diminuzione del 11%. Dopo sei mesi, il suo prezzo era sceso del più di 20% a 872 euro.

Calo del 22% per la coppia Pro dopo sette mesi

La coppia Pro ha mantenuto il suo prezzo originale durante il primo mese. Tuttavia, la variante più piccola Pro ha visto uno sconto del 10% dopo due mesi, mentre la variante Max aveva una riduzione del 9%.

Coloro che hanno aspettato di più hanno potuto godere di maggiori risparmi: dopo sette mesi, entrambe le varianti Pro erano più economiche del 22% rispetto ai loro prezzi iniziali. L'iPhone 15 Pro era disponibile a 935 euro invece di 1200 euro, mentre l'iPhone 15 Pro Max poteva essere acquistato a 1130 euro invece di 1450 euro.

Guenstiger.de suggerisce che il periodo intorno al Black Friday annuale del 29 novembre potrebbe essere il momento ideale per acquistare un iPhone 16 a prezzo scontato. Anche se non era comune per i nuovi arrivati avere sconti lo scorso anno, i loro predecessori hanno spesso visto significativi cali di prezzo. Ciò potrebbe essere dovuto all'evento di shopping tradizionalmente americano prima del Natale. In ogni caso, è sempre vero che i prezzi dei nuovi iPhone causano una diminuzione dei prezzi dei modelli più vecchi.

Ritardare l'acquisto per più di 12 mesi potrebbe portare a un iPhone 16 ancora più economico. Tuttavia, potrebbe esserci un punto in cui non vale più la pena investire in uno smartphone Apple più vecchio. Anche se la tecnologia rimane di alta qualità per un periodo di tempo prolungato, i dispositivi smettono di ricevere aggiornamenti del sistema operativo dopo cinque o sei anni e alcune nuove funzionalità potrebbero non essere accessibili. Questo dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione.

Dopo aver analizzato le tendenze dei prezzi precedenti, Guenstiger.de consiglia a coloro che sono interessati all'iPhone 16 di considerare di aspettare, poiché altri modelli hanno generalmente visto significativi cali di prezzo entro un mese dal rilascio. Ad esempio, l'iPhone 15 standard è diminuito di oltre 100 euro nel primo mese.

Inoltre, altri consumatori hanno beneficiato di consistenti risparmi aspettando di più, con l'iPhone 15 standard che ha visto una diminuzione del 20% del prezzo dopo quattro mesi. In modo simile, la coppia Pro ha visto una riduzione del prezzo del 22% dopo sette mesi.

