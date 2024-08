- Il momento clou della stagione

I colletti stanno conquistando non solo i campi da golf e gli uffici, ma anche l'intero guardaroba delle donne quest'anno. Non sono più riservati solo ai classici polo, ma trasformano anche i vestiti e i costumi da bagno in vere e proprie dichiarazioni di stile.

Compagna di Vacanza alla Moda

Il costume da bagno di Caro Daur (29), influencer della moda, è perfetto per fare una dichiarazione di stile in spiaggia. Il suo semplice ma accattivante body nero con collo bianco si distingue grazie al taglio alto delle gambe che allunga le gambe abbronzate e al collo appuntito ed elegante che valorizza il décolleté. Ovviamente, una grande borsa da spiaggia non può mancare. La sua borsa nera con gambe morbide contiene la crema solare, l'asciugamano, il libro e molto altro.

Appuntamento Serale dopo il Lavoro

Per le serate in cui sono previsti appuntamenti, un vestito con collo da polo è una scelta alla moda. Rachel Ward, influencer del lifestyle, dimostra con il suo vestito verde oliva a coste che non serve molto per creare il look perfetto per un appuntamento. Accessori sottili come un orologio d'argento, braccialetti e orecchini aggiungono un tocco di eleganza. La sua borsa Baguette verde pistacchio, perfettamente abbinata al vestito, è la ciliegina sulla torta dell'outfit.

Sportivo ma alla Moda

Oltre allo sport, Wimbledon è stato anche un evento di moda. Stelle e appassionati di moda hanno assistito al torneo di tennis sfoggiando look eleganti con un tocco sportivo. La tendenza del collo era presente anche tra il pubblico.

Polly Sayer, influencer del lifestyle, ha dimostrato il perfetto equilibrio tra eleganza e sportività con il suo outfit. Il suo vestito di cotone leggero bianco si è distinto grazie ai dettagli blu scuro sul collo, sulle maniche e sulle tasche, oltre a un delicato fiocco sul décolleté. Gli occhiali da sole neri e una borsa boho estiva color beige hanno completato il suo look raffinato.

