Il modulo di aiuto finanziario per gli studenti universitari sarà ritardato per alcuni studenti dopo il lancio del programma dello scorso anno

Il modulo gratuito di Assistenza Finanziaria per gli Studi Federali, o FAFSA, del 2025-2026 verrà rilasciato il 1° ottobre a un sottoinsieme di studenti e successivamente reso disponibile a un numero crescente di candidati nei due mesi successivi.

Il FAFSA sarà completamente disponibile per tutti gli studenti entro o il 1° dicembre, come annunciato dal Dipartimento dell'Istruzione mercoledì.

Il ritardo segue il travagliato lancio di una versione aggiornata del FAFSA per l'anno accademico 2024-2025. Le modifiche alla forma erano destinate a rendere il FAFSA più facile da compilare e fornire più aiuti finanziari agli studenti e alle famiglie, ma l'implementazione è stata piena di problemi. Quando la nuova versione del FAFSA è stata rilasciata lo scorso dicembre, è stata inizialmente disponibile solo per alcune ore alla volta.

Il lancio fallito ha comportato ritardi significativi per gli studenti, molti dei quali erano ancora in attesa di lettere di assegnazione degli aiuti finanziari - che mostrano quanto dovranno pagare per il college - quando cercavano di decidere dove iscriversi per il prossimo anno.

I legislatori di entrambi gli schieramenti hanno criticato il lancio del FAFSA e espresso preoccupazioni che le complicazioni con la forma avrebbero impedito a alcuni studenti a basso reddito di frequentare il college.

“Questo è completamente inaccettabile. Per il secondo anno consecutivo, l'amministrazione Biden-Harris non riuscirà a rispettare la data tradizionale per rendere disponibile il modulo FAFSA agli studenti”, ha dichiarato il senatore repubblicano Bill Cassidy della Louisiana in una dichiarazione.

Cassidy, membro di rango del Comitato per l'Istruzione, la Salute, il Lavoro e la Previdenza Sociale del Senato, ha presentato in estate una legge che obbliga il Dipartimento dell'Istruzione a rendere disponibile il FASFA entro il 1° ottobre di ogni anno. Il disegno di legge non è ancora stato votato.

Il nuovo processo di lancio del FAFSA è stato deciso in base ai feedback dei stakeholder.

“Costantemente, abbiamo sentito che il prodotto dovrebbe essere testato e funzionare correttamente prima che le parti vengano rilasciate”, ha detto il segretario all'Istruzione Miguel Cardona in una telefonata con i giornalisti.

Il rilascio graduale è destinato a impedire che la maggior parte degli studenti e delle famiglie incontri problemi con il nuovo FAFSA. La fase di test consentirà al dipartimento di risolvere eventuali problemi prima che il modulo sia disponibile per tutti. Lo scorso anno, un nuovo programma di pilota per la dichiarazione dei redditi gratuita dell'Internal Revenue Service è stato lanciato in modo simile.

Il Dipartimento dell'Istruzione ha anche apportato cambiamenti alla direzione del suo ufficio Federal Student Aid per aiutare a rilanciare il FAFSA quest'anno. L'ex capo dell'ufficio, Richard Cordray, ha rassegnato le dimissioni ad aprile e Jeremy Singer - che ha preso una leave temporanea come presidente della College Board - ora dirige l'operazione FAFSA.

Il ritardo nel rilascio del FAFSA per l'anno accademico 2025-2026 è una conseguenza delle discussioni politiche che hanno circondato il travagliato lancio della versione precedente del FAFSA. I legislatori hanno espresso preoccupazioni che le complessità della forma possano scoraggiare alcuni studenti a basso reddito dal frequentare l università.

