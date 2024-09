Il modello Proace Max Electric di Toyota sta facendo il suo segno nel settore dei furgoni competitivi.

Boom delle vendite dei veicoli commerciali leggeri in Europa spinge Toyota a rafforzare la propria presenza sul mercato. Ciò viene ottenuto attraverso un restyling della gamma Proace, che ora include diverse opzioni. In particolare, il Proace Max è completamente nuovo e incredibilmente spazioso.

Numerose scelte, due fonti di potenza, una molteplicità di versioni e un'ambizione: Toyota sta cercando di dominare il mercato dei veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate utilizzando il nuovo Proace Max. Allo stesso modo, il Proace e il Proace City hanno subito modifiche. Toyota cerca di sfidare i concorrenti come il VW Crafter, il Mercedes Sprinter e il Ford Transit con il Max, data la sua superiorità in termini di adattabilità.

Chiunque pensi di riconoscere il nuovo volto dei veicoli commerciali leggeri di Toyota si sbaglia. La gamma Proace è un progetto congiunto con Stellantis e viene prodotta nei loro stabilimenti in Polonia, Francia e Spagna. Le somiglianze con il Fiat Ducato, il Peugeot Boxer, il Citroën Jumper o l'Opel Movano sono intenzionali.

Inizialmente, il Proace Max sarà disponibile come furgone box, ma la versione pickup, completa di funzione di ribaltamento, debutterà nel primo trimestre del 2025. Per costruzioni specializzate, come i camper, Toyota, come i suoi omologhi Stellantis, offre il telaio nudo.

I prezzi per il furgone box più piccolo partono da un costo accessibile di 41.470 euro (IVA inclusa), mentre il furgone box più grande costa 57.760 euro. Il prezzo base per la versione pickup (solo la versione lunga) è di 47.790 euro.

Questi prezzi si riferiscono al motore diesel a 4 cilindri da 2,2 litri, che offre potenze di 120, 140 e 180 CV. Tuttavia, il Max è più sostanzioso quando equipaggiato con il motore elettrico da 205 kW/279 CV, con costi compresi tra 66.425 e 71.130 euro.

Dal punto di vista operativo, il Max elettrico si comporta in modo impressionante. Il veicolo funziona quasi in silenzio, con il potente motore che gestisce facilmente il peso a vuoto elevato, anche se ciò comporta un certo ritardo. Il peso è anche il problema principale: il Max elettrico vuoto pesa 2.790 chilogrammi, lasciando spazio solo per 710 chilogrammi di carico. Un astuto trucco di omologazione - la batteria di trazione che funge da serbatoio e non contribuisce al calcolo del peso massimo - aumenta la sua capacità di carico massima a 1.460 chilogrammi.

Il Max elettrico si distingue anche per la gestione della ricarica. La sua batteria da 110 kW consente al furgone box un'autonomia WLTP compresa tra 360 e 537 chilometri, mentre una batteria scarica si ricarica all'80% in soli 55 minuti a una colonnina veloce. La sua capacità di traino è anche degna di nota, pari a 2.400 chilogrammi (frenati), mentre i diesel raggiungono tra i 2.200 e i 3.000 chilogrammi a seconda della versione.

Toyota sta esplorando nuovi territori con il lancio del Proace Max e spera di trarre beneficio dalla recente crescita del mercato dei veicoli commerciali leggeri di 3,5 tonnellate. L'obiettivo è aumentare le vendite di LCV dall'attuale 140.000 a 180.000 unità nel 2023 grazie al Max, offrendo opzioni di personalizzazione estese.

Il Proace Max si distingue per il volume di carico più grande della sua classe (17 metri cubi) con infinite opzioni di personalizzazione. Grazie alla produzione in Europa, Toyota può soddisfare efficacemente le richieste dei clienti, con il 90% degli ordini personalizzati in base alle specifiche esigenze, secondo Etienne Plas di Toyota Europe. Il Proace Max supporta due lunghezze di passo, tre lunghezze, tre altezze e sia la cabina singola che doppia direttamente dalla fabbrica. Per richieste più specialistiche, come l'equipaggiamento per officine, Toyota certifica gli installatori.

Il Proace Max rappresenta la naturale evoluzione della joint venture LCV con Stellantis, iniziata più di un decennio fa. Oggi, i partner coprono tutti i segmenti LCV e Toyota ha aggiornato i modelli Proace più piccoli con un motore elettrico da 100 kW/136 CV, abbinato a una batteria da 50 o 75 kWh.

L'interno è stato aggiornato, soprattutto per le varianti "Verso" che sono passate dal territorio dei veicoli commerciali a quello dei veicoli per passeggeri. Il Proace punta deliberatamente al VW ID.Buzz, con prezzi a partire da €36.900 per la versione diesel 1.5L (88 kW/120 CV), €38.600 per il diesel 2.0L e €44.500 per la versione elettrica.

Il più piccolo LCV di Toyota, il Proace City, compete nella stessa categoria del VW Caddy. È l'unica opzione ibrida della sua gamma, alimentata da un motore a benzina 1.2L (81 kW/110 CV) al prezzo di €24.835. Per gli appassionati di diesel, sono disponibili opzioni da 1.5L con 75 kW/102 CV o 96 kW/130 CV. La versione diesel di fascia media da 96 kW/130 CV costa €37.130. Il City Verso è anche disponibile in una versione completamente elettrica, con una batteria da 50 kWh, 100 kW/136 CV, un tempo di carica di 32 minuti e un'autonomia WLTP di 343-465 km.

La distinzione tra veicoli commerciali e passeggeri diventa più netta in questa categoria di LCV più piccola. Il City offre anche materiali di lusso come la pelle dei sedili a un costo inferiore. Questa gamma di prezzi e l'ampia offerta la rendono un successo tra le giovani famiglie. Il City Verso elettrico, nonostante la sospensione del veicolo commerciale e il peso elevato, si comporta bene nel trasporto di bambini, regali o materiali del mercato, grazie alla sua versatilità.

Specifiche tecniche del Toyota Proace Max Electric

Veicolo commerciale leggero con peso massimo autorizzato di 3,5 tonnellate

Dimensioni: 5,99 m di lunghezza, 4,03 m di interasse, 2,05 m di larghezza (esclusi gli specchietti), 2,76 m di altezza (tetto alto); capacità di carico: 1.460 kg

Motore elettrico da 209 kW/279 CV; coppia: 410 Nm, velocità massima: 130 km/h, trazione anteriore, consumi WLTP: 26,2-31,2 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0

Prezzo: a partire da €69.220

La variante elettrica Proace Max offre un punto di vendita unico con un notevole aumento delle opzioni di personalizzazione, mirata ad attrarre clienti che cercano personalizzazioni estese, oltre a quelle che Toyota e i suoi concorrenti Stellantis normalmente forniscono. Altri potenziali acquirenti possono essere attratti dal Proace Max per il suo volume di carico impressionante, in quanto vanta il più grande della sua classe con 17 metri cubi.

