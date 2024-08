Il modello ibrido Renault Symbioz E-Tech 145 include una miscela di fonti di alimentazione, con:

Per coloro che non hanno ancora abbracciato le motorizzazioni elettriche, Renault's Symbioz offre un'allettante soluzione. In sostanza, è una versione aggiornata della Scenic con una miscela di motori che garantisce sia la guidabilità elettrica che ibrida. Molti potenziali acquirenti, soprattutto quelli senza punti di ricarica domestici, spesso si tengono alla larga dai veicoli elettrici puri. Ma non temete, la Germania abbonda di stazioni di ricarica rapide, anche nelle zone più isolate. I motori a combustione interna continueranno ad essere prevalenti per alcuni anni ancora, e Renault è più che felice di accontentare con gli ibridi.

Sbirciando sotto il cofano del Symbioz si rivela un complesso sistema. Un motore a benzina da 1.6 litri, a 4 cilindri, che genera 69 kW/94 CV, funge da fonte di potenza principale. Questo è affiancato da un motore elettrico che produce 36 kW/49 CV. Renault dichiara una potenza combinata di 105 kW/143 CV, garantendo prestazioni soddisfacenti (0-100 km/h in 10.6 secondi.). C'è un altro motore elettrico che assiste il motore a benzina e funge da avviatore.

Il motore elettrico principale trae energia da una batteria da 1.3 kWh, ricaricata tramite frenata rigenerativa o dal motore a benzina stesso. Un sofisticato sistema di trasmissione, che presenta quattro rapporti del motore a benzina e due del motore elettrico, gestisce questo processo complesso. Nonostante la complessità, il veicolo di 1.5 tonnellate raggiunge un'eccellente economia di carburante, con un consumo medio WLTP di 4.8 litri per 100 chilometri.

Iniziazione Elettrica

Forse la caratteristica più morbida del Symbioz è la sua iniziazione elettrica. Grazie all'assenza di frizione, la partenza è puramente elettrica. Più modalità regolano il comportamento del veicolo. Ad esempio, una modalità garantisce che la batteria rimanga completamente carica, offrendo potenza extra per le salite. E i 205 Newton metri di coppia aggiuntiva sono un significativo boost. Tuttavia, anche con la batteria scarica, il Symbioz conquista ogni salita con facilità.

In sostanza, il Symbioz non sembra mai sottopotenziato. La sua complessa distribuzione delle trasmissioni offre una vasta gamma di rapporti, smorzando l'accelerazione. Mentre i processi di cambio tipici non possono essere ignorati, sono sottili e non ostacolano l'accelerazione rapida da qualsiasi situazione. Il gruppo motopropulsore del Symbioz non cede a interruzioni di coppia significative.

Sovraccarico di Menu

Tuttavia, il Symbioz non è privo di difetti. È afflitto da vibrazioni e suoni di avvertimento per le uscite di corsia e la velocità eccessiva. Fortunatamente, questi possono essere silenziati senza addentrarsi nelle profondità delle impostazioni. Tuttavia, il menu è vasto, visualizzato su un ampio schermo touch da 10.4 pollici. Google funge da sistema operativo, garantendo un funzionamento intuitivo. Il controllo vocale è anche suggerito, con un numero limitato di colpi falsi.

La domanda rimane - quanto è confortevole il SUV compatto lungo 4.41 metri? I veicoli francesi sono solitamente eccellenti in questo campo, e il Symbioz non fa eccezione. Se si definisce il comfort come facilità di accelerazione, allora il termine si applica. Il Symbioz non è particolarmente agile o preciso nella guida o nella sterzata, ma non picchia neanche sulle imperfezioni dell'asfalto. Considerando i sedili piuttosto comodi e il prezzo competitivo, il Symbioz trova un equilibrio.

Praticità e Alta Tecnologia

Inoltre, il Symbioz vanta un grado ragionevole di equipaggiamento e praticità. Questo include un piano di carico a due livelli, un sedile posteriore scorrevole e una capacità del bagagliaio notevole di quasi 1600 litri con i sedili posteriori ripiegati. L'SUV offre una serie di sistemi di assistenza alla guida e funzionalità pratiche, con un tocco di modernità grazie al tetto panoramico electrochromic. Renault prevede di lanciare una versione mild hybrid del Symbioz l'anno prossimo, suggerendo che un motore elettrico è un parte inevitabile del suo futuro.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 - Specifiche Tecniche

SUV compatto

Lunghezza: 4.41 metri, Larghezza: 1.80 (2.00 con gli specchietti esterni) metri, Altezza: 1.58 metri, Interasse: 2.64 metri, Volume del bagagliaio: 492 a 1582 litri

Motore a benzina da 1.6 litri a 4 cilindri, 69 kW/94 CV, Motore elettrico: 36 kW/49 CV, Potenza del sistema: 105 kW/145 CV, Coppia massima del sistema: 250 Nm, Automatico multimoda con 2 + 4 velocità, Trazione anteriore

0-100 km/h: 10.6 s, Vmax: 170 km/h, Consumo medio: 4.8 l/100 km (WLTP)

Prezzi: a partire da 32.550 euro**

Durante la guida, il motore a benzina e i motori elettrici lavorano armoniosamente, offrendo una potenza combinata di 105 kW/145 CV. Altri veicoli sulla strada potrebbero faticare a tenere il passo con l'accelerazione rapida e l'eccellente economia di carburante del Symbioz.

Quando si viaggia in Germania, i guidatori possono facilmente ricaricare la batteria del Symbioz in una delle numerose stazioni di ricarica rapide, rendendo i veicoli elettrici puri un'opzione praticabile per coloro che non hanno punti di ricarica domestici.

