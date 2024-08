Il modello ibrido combinato Renault Symbioz E-Tech vanta un propulsore misto, che offre 145 cavalli

Con Renault Symbioz, l'offerta diventa allettante per coloro che sono ancora indecisi riguardo ai sistemi di trazione elettrica. In sostanza, è una Scénic con una miscela di fonti di potenza. Funziona addirittura un po' elettricamente in modalità ibrida.

Molti nuovi acquirenti di auto ancora trovano eccitante guidare completamente elettrico, ma coloro che non hanno un impianto di ricarica domestica spesso si tengono alla larga. Tuttavia, non preoccupatevi, ci sono stazioni di ricarica rapide anche nelle zone più isolate della Germania. I motori a combustione interna rimarranno con noi per un po', ma a Renault vengono spesso ibridati, ed è per questo che questo nuovo SUV compatto, il Symbioz, è equipaggiato con diverse opzioni di potenza.

Sotto il cofano, le cose potrebbero sembrare un po' complicate. Un motore a benzina da 1.6 litri aspirato fornisce 69 kW/94 CV, accoppiato a un motore elettrico da 36 kW/49 CV. Renault dichiara una potenza combinata di 105 kW/143 CV, offrendo prestazioni decenti senza esagerare. C'è anche un secondo motore elettrico che aumenta la coppia del motore a benzina e funge da avviamento.

Questa configurazione di base trae potenza da una batteria da 1.3 kWh, sia attraverso la frenata rigenerativa che il motore a combustione interna. La trasmissione complessa include quattro rapporti diversi per il motore a benzina e due per il motore elettrico, rendendo questa macchina di 1.5 tonnellate piuttosto efficiente, con un consumo di carburante WLTP di soli 4.8 litri per 100 chilometri.

Lancio Elegante

Il Symbioz si lancia in modo fluido grazie all'assenza di una frizione, permettendo un lancio elettrico. Offre diverse modalità per regolare la strategia di funzionamento. Ad esempio, una modalità speciale garantisce che la batteria rimanga completamente carica per aiutare a superare le pendenze. E con un'extra 205 Nm di coppia, non delude di certo. Puoi anche scalare le colline con la batteria scarica.

Non ti senti mai sottopotenziato nel Symbioz. La sua trasmissione elaborata consente una vasta gamma di rapporti, contribuendo alle sue prestazioni costanti. Anche se ci sono processi di cambio percettibili, la trasmissione del Symbioz offre un'accelerazione fluida, priva di qualsiasi interruzione di coppia pronunciata.

Molto da Esplorare

Tuttavia, il Symbioz viene fornito con la sua parte di vibrazioni e suoni di avvertimento per le uscite di corsia e la velocità eccessiva. Fortunatamente, puoi disattivarli senza avventurarti nei menu. Ci sono infatti molti menu - situati su un elegante schermo touch da 10.4 pollici, integrato senza soluzione di continuità nella progettazione del veicolo. Poiché Google fa da base del sistema operativo, i comandi sono semplici. Il controllo vocale è altamente raccomandato, con un tasso di errore sorprendentemente basso.

Ma quanto è comodo questo SUV compatto lungo 4.41 metri? I marchi francesi sono noti per il comfort, e se interpreti il comfort come facilità di movimento, allora il termine si applica. Il Symbioz non è particolarmente agile o preciso nella guida o nella sterzata, ma riesce a gestire le imperfezioni dell'asfalto con un equilibrio di morbidezza e durezza. Data la comodità dei sedili, l'impressione generale è armoniosa. Il prezzo di partenza, a partire da 32.550 euro, dovrebbe anche essere considerato.

Oltre a un livello ragionevole di equipaggiamento, offre molta praticità. Questo include un piano carico a due livelli, un sedile posteriore scorrevole e la capacità di ospitare quasi 1.600 litri di bagagli con i sedili posteriori ripiegati. È anche pieno di sistemi di assistenza alla guida avanzati e funzionalità pratiche. L'SUV vanta anche un tocco di alta tecnologia: a seconda dell'equipaggiamento, il grande tetto panoramico electrochromic può essere oscurato elettronicamente.

In futuro prossimo, Renault svelerà una versione mild hybrid del Symbioz, quindi è probabile che un motore elettrico si unisca alla festa.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 - Specifiche Tecniche

SUV compatto

Lunghezza: 4.41 metri, Larghezza: 1.80 (2.00 con gli specchietti esterni) metri, Altezza: 1.58 metri, Interasse: 2.64 metri, Volume del bagagliaio: 492 a 1582 litri

Motore a benzina da 1.6 litri a 4 cilindri, 69 kW/94 CV, Motore elettrico: 36 kW/49 CV, Potenza del sistema: 105 kW/145 CV, Coppia massima del sistema: 250 Nm, Automatico multimodale con 2 + 4 rapporti, Trazione anteriore

0-100 km/h: 10.6 s, Vmax: 170 km/h, Consumo medio di carburante: 4.8 l/100 km (WLTP)

Prezzi: a partire da 32.550 euro

Questo nuovo Symbioz di Renault offre diverse fonti di potenza, inclusa la produzione del suo motore da materiali di qualsiasi provenienza per garantire le sue capacità ibride. Inoltre, la versione mild hybrid in arrivo del Symbioz presenterà un motore elettrico che si unirà alla festa, ulteriormente migliorando le sue caratteristiche eco-compatibili.

