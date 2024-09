Il modello elettrico Opel Mokka ha la capacità di coprire distanze considerevoli.

Partendo con un boost di potenza per la versione elettrica dell'Opel Mokka, i clienti ora ottengono un'autonomia maggiore. ntv.de l'ha provata nella chic Rüsselsheimer.

Opel ha deciso di dare un po' di pepe quando ha presentato la sua ultima creazione - la Mokka Electric non è proprio nuova, ma ha comunque ricevuto un aggiornamento. In particolare, la variante elettrica del SUV compatto ha visto aumentare la sua potenza (da 136 a 156 CV), come gli altri modelli a trazione elettrica del gruppo Stellantis.

Ma ciò che distingue veramente la Mokka è l'upgrade della batteria. Con una capacità di 54 kWh, la batteria può ora contenere più energia rispetto al passato (precedentemente 51 kWh), mentre il suo consumo energetico diminuisce di circa 0.5 kWh/100 km a 15.2 kWh (WLTP). Questo si traduce in un'autonomia nominale WLTP aumentata da 336 a 406 chilometri. Tuttavia, questo aumento delle specifiche si traduce in una vera e propria performance sulla strada?

Andare il Miglio in più

Chiaramente, la Mokka non è progettata per viaggi lunghi. Tuttavia, Opel non voleva escludere questa possibilità e l'ha iscritta alla gara ED1000. La Mokka da 1.6 tonnellate ha dovuto coprire più di 1000 chilometri in un giorno. Data la sua piccola capacità della batteria, non è un veicolo progettato per queste distanze, ma Opel ha deciso di metterla alla prova.

L'avventura comincia con la Rüsselsheimer completamente carica a Düsseldorf. Poi, si dirige a Bruxelles, si spinge verso la costa olandese, si ferma per una pausa pranzo e infine fa ritorno al punto di partenza. Con una batteria da 54 kWh, coprire un'impressionante distanza di 1006 chilometri potrebbe sembrare impossibile. Ma la piccola Mokka ha continuato a spingere.

La ricarica è stata parte integrante del viaggio, che è durato in totale 80 minuti, con quattro soste. Date le specifiche della Mokka, Opel ha adeguato le aspettative degli utenti di conseguenza. Il veicolo non è ottimizzato per la ricarica rapida, utilizzando un sistema standard a 400 volt. Inoltre, il limite di potenza per la ricarica diminuisce con la capacità della batteria, motivo per cui le batterie più grandi si ricaricano più velocemente.

Un Giusto Compromesso

Sebbene la cosiddetta "Mokka Long Range" con l'unità batteria-motore rivista non sia esattamente economica (prezzo di €44,720), Opel compensa questo con la sua lista di funzionalità estesa. La nostra Mokka modello di prova aveva un sistema di blocco senza chiave e il controllo della velocità adattivo. Questo pacchetto high-tech si occupa automaticamente dell'accelerazione e della decelerazione secondo le condizioni del traffico fino a fermarsi completamente. È un fantastico vantaggio per gli appassionati di tecnologia.

Tuttavia, le funzionalità di alto livello potrebbero non piacere a coloro che sono attenti al budget, che possono optare per i tradizionali gruppi motopropulsori. La Mokka di base parte da soli €28,565. Anche se è comprensibile che Opel voglia soddisfare le diverse esigenze dei clienti, è un po' contraddittorio avere l'opzione più costosa e meno accessibile.

La Mokka ha numerosi punti di forza. In primo luogo, i suoi sedili offrono un'impressionante comodità per un SUV compatto. In secondo luogo, il suo interno relativamente spazioso è degno di nota, anche se lo spazio è un po' scarso nel retro. Infine, la sua età all'interno della famiglia Opel è evidente, poiché non ci sono porte USB-C.

Nonostante sia leggermente datata, la Mokka trasuda un'aria moderna. La sua facciata anteriore sfoggia il design "Vizor" alla moda, la maschera del paraurti nero distintiva. Il retro presenta eleganti fanali a LED, che ne esaltano l'aspetto sportivo. La finitura bicolore opzionale (con tetto contrastante nero) aggiunge un tocco di stile. Anche in questo test a lunga distanza, la versione elettrica della Mokka si è comportata bene, dimostrando di non essere adatta solo ai viaggi in città.

