Il modello di punta dell'Apple Watch detiene il trono in posizione 10.

L'Apple Watch 10 potrebbe non essere completamente nuova, ma le sue notevoli modifiche la distinguono, rendendo addirittura obsoleto il modello più costoso, l'Ultra.

Circa un decennio fa, Apple ha lanciato il suo primo orologio, disponibile successivamente in primavera. L'edizione per il decimo anniversario è stata molto attesa, ma l'Apple Watch 10 non ha soddisfatto le aspettative diffuse. Tuttavia, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e supera l'Ultra in alcuni aspetti, nonostante il suo prezzo elevato.

Apple ha scelto di conservare il design dopo dieci anni, rendendo l'edizione decima quasi identica alla prima da vicino. Anche la variante da 42 millimetri è tornata, sebbene limitata al lato più lungo del caso. In precedenza, lo schermo misurava solo 1,5 pollici, mentre l'Apple Watch 10 sfoggia un display quasi da 1,8 pollici.

Schermo più grande dell'Ultra 2

Inizialmente, il modello da 42 mm era l'opzione di dimensioni maggiori, con la variante più piccola che misurava solo 38 mm. Questo cambiamento è iniziato con la serie 3, che presentava dimensioni da 40 e 44 mm, seguita dall'Apple Watch 7 che offriva modelli da 41 e 45 mm. Al contrario, l'Apple Watch 10 è disponibile in una variante da 42 mm e un caso da 46 mm.

Tuttavia, l'Apple Watch 10 non è il modello più grande disponibile, poiché l'Ultra sfoggia una dimensione da 49 mm. Tuttavia, il nuovo orologio presenta una cornice del display più stretta, offrendo un pannello da 1,96 pollici in un caso significativamente più piccolo. Lo schermo dell'Ultra 2 misura 1,92 pollici, mentre quello del 9 è solo di 1,9 pollici. L'Apple Watch 10 ha anche uno spessore di 9,7 mm, riducendo le sue dimensioni di 1 mm e rendendola fino a 10 g più leggera a seconda del modello.

Elegante e "estremamente" leggibile

Despite sporting the largest Apple Watch display yet, the 46-mm ntv.de test device does not appear bulky on the wrist at all. The screen of the 10th can also get brighter and remains easily readable from an extreme angle without significant fading. The display cover glass now extends further into the frame, and the case corners have become rounder, providing small visual treats.

Newly introduced is a titanium case option, which is now available for both the Watch 10 and Ultra 2. In this variant, the display is protected by sapphire glass, while cheaper aluminum alternatives rely on Ion-X glass.

Adatto per lo Snorkeling

An insignificant improvement for most users is the introduction of a new speaker designed for media playback. The audio quality is sufficient for podcasts or audiobooks if you lack your iPhone or AirPods. During phone calls, you'll also be better heard thanks to a new microphone equipped with voice isolation.

Apple has integrated Ultra 2 features into the Watch 10, such as the automatic display of water depth and temperature while submerged. However, the 10th is only rated for six meters, while the Ultra 2 can reach a depth of 40 meters. As a result, the 10th might be unsuitable for deep-sea divers but is suitable for snorkelers.

Nuovo Chip, Stessa Durata della Batteria

At first glance, the new S10 chip may seem impressive, but in practice, there's little noticeable difference. The same applies to battery life, which should improve with the more efficient processor and LTPO 3 display. However, the new model offers a runtime of about 18 hours, similar to its predecessor. The thicker Ultra 2 can last twice as long, but it requires approximately 60 minutes more charging time to reach 80% compared to the Watch 10, which takes 45 minutes.

A significant new feature of the 10 series is the detection of sleep apnea, which is now available on the Ultra 2 and Watch 9 as well with watchOS 11. However, this feature does not distinguish the Apple Watch 10 as a unique selling point.

Conclusione

L'Apple Watch 10 non è un motivo convincente per i proprietari existing di Apple Watch per aggiornare se sono soddisfatti del loro dispositivo attuale. I cambiamenti sono minimi. Tuttavia, coloro che cercano un nuovo orologio o stanno considerando il loro primo Apple Watch troveranno un dispositivo in grado di quasi eguagliare le capacità dell'Ultra 2, con un display più grande e a un prezzo inferiore.

