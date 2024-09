Il modello di astronave "Crew Dragon" atterra nuovamente sulla Terra.

È un viaggio impressionante: il miliardario Jared Isaacman e altri tre astronauti non professionisti stanno attualmente facendo ritorno sulla Terra dopo aver trascorso diversi giorni nella vastità dello spazio a bordo del veicolo spaziale SpaceX Crew Dragon. Questo viaggio era parte della missione "Polaris Dawn".

La missione spaziale privata si è conclusa questa mattina con il SpaceX Crew Dragon che ha toccato terra nell'oceano, come catturato dalle immagini in diretta del broadcaster di SpaceX. Inizialmente, SpaceX aveva previsto che il veicolo spaziale avrebbe toccato terra vicino alla punta meridionale della Florida.

L'avventura è iniziata intorno alle 8 del mattino di martedì, con il SpaceX Crew Dragon che decollava dal Kennedy Space Center in Florida. Una volta in orbita, il veicolo spaziale ha raggiunto un'altitudine di circa 1.400 chilometri, il punto più lontano raggiunto dagli esseri umani dalla Terra dal tempo delle missioni Apollo sulla Luna negli anni '70, come descritto da SpaceX. La Stazione Spaziale Internazionale, in funzione da decenni, si trova a circa 400 chilometri sopra la Terra.

Durante la missione, la parte più rischiosa, etichettata come "il primo paseggiata spaziale commerciale" da SpaceX, è stata eseguita. Jared Isaacman e l'employee di SpaceX Sarah Gillis erano previsti per trascorrere 15-20 minuti fuori dal veicolo spaziale testando le nuove tute spaziali. Tuttavia, a causa della brevità dell'attività, che è durata solo pochi minuti, entrambi sono rimasti attaccati a una sorta di scala nell'ingresso del Crew Dragon invece di galleggiare liberamente nello spazio.

A differenza della ISS, che ha un airlock, il Crew Dragon non ne ha uno. Di conseguenza, tutti e quattro i membri dell'equipaggio, compreso l'ex pilota militare Kidd Poteet e l'employee di SpaceX Anna Menon, hanno dovuto indossare le loro tute spaziali durante la missione. Hanno anche dovuto affrontare il vuoto spaziale mentre il portello era aperto e non c'era aria respirabile all'interno della cabina.

I viaggiatori spaziali Jared Isaacman e il suo equipaggio hanno completato con successo la prima passeggiata spaziale commerciale durante la loro missione, nonostante i piani iniziali per galleggiare liberamente fuori dal veicolo spaziale. Al ritorno sulla Terra, questi viaggiatori spaziali del SpaceX Crew Dragon continueranno a fare storia poiché erano i più lontani dalla Terra dagli

Leggi anche: