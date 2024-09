- Il mistero dei costumi di Halloween di Heidi Klum e Tom Kaulitz si svela

Heidi Klum ha recentemente festeggiato il compleanno del marito Tom Kaulitz e del suo gemello Bill con una grande festa. Ma dopo questo evento dell'1 settembre, tutti i segni puntano verso il giorno più atteso dell'anno di Klum - Halloween.

Ogni anno, le speculazioni sul suo costume incendiano il web. Non sorprende quindi che abbia già iniziato a fare allusioni ai suoi fan. Sulla sua Instagram, la supermodella ha condiviso un'anteprima di ciò che promette essere un costume elaborato, con una forma rotonda e tondeggiante simile a un carro armato, adornata di spuntoni e con due aperture per le gambe. Ha captionato il misterioso post con "Heidi Halloween si sta definendo" e ha aggiunto due emoji di fantasmi.

Un'impresa congiunta ancora una volta

O Heidi Klum o il suo marito indosserà un pancione con guscio duro per Halloween il 31 ottobre. Klum ha confermato che il suo costume di Halloween di quest'anno sarà ancora una volta un'uniforme abbinata, il che significa che i loro costumi si completeranno a vicenda. C'è anche un altro indizio: parlando di una foto di un occhio di vetro, ha detto "Vedo un indizio di ciò che arriverà il 31 ottobre".

Dal 2018, la coppia ha sfoggiato un costume coordinato per ogni festa di Halloween: sono stati l'Ogre Fiona e Shrek, un alieno (Klum) e un astronauta insanguinato (Kaulitz), un pescatore (Kaulitz) e un verme gigante (Klum). Lo scorso anno, Heidi Klum ha lasciato tutti a bocca aperta come un pavone luccicante con piume umane fatte da ballerini di Cirque du Soleil, accompagnata da un enorme gelato a forma di pavone (Kaulitz).

Heidi Klum, la "Regina di Halloween"

Heidi Klum ha ospitato la sua iconica festa di Halloween con numerosi VIP dal 2000. In effetti, è stata incoronata "Regina di Halloween" dall'Associazione di Halloween nel 2018. Nel corso degli anni, si è trasformata in vari personaggi, come Cleopatra, una farfalla colorata e persino un corvo.

I suoi costumi richiedono mesi di meticolosa pianificazione: Klum inizia a pianificare per l'anno successivo già il 1° novembre. Diversi designer di costumi lavorano instancabilmente nelle settimane finali prima di Halloween, assicurandosi che la visione della padrona di casa diventi realtà. La grande rivelazione avviene solo la notte di Halloween.

Iniziando il processo del costume in anticipo, Klum ha condiviso su Instagram che "Heidi Halloween si sta definendo", suggerendo che il costume di quest'anno sarà un'altra impresa congiunta con il suo marito. Instagram è infatti il posto ideale per iniziare, poiché i follower di Klum aspettano con ansia la grande rivelazione della notte di Halloween.

