Il mio tempo non è finito: La stella del calcio Alphonso Davies parla di NFT, TikTok, successo al Bayern e futuro

Rifugiato, i cui genitori sono dovuti fuggire dalla guerra civile, il calciatore del Bayern Monaco ha già vinto più trofei di quanti la maggior parte dei giocatori sogni di vincere in una carriera.

Ma Davies non è interessato solo a intrattenere i tifosi in campo. Si è guadagnato un enorme seguito su TikTok, postando online per "strappare un sorriso a qualcuno", oltre che a se stesso.

"Quando fai un video o un TikTok, devi goderti i tuoi contenuti", dice ad Amanda Davies della CNN Sports.

Una vita fuori dal calcio

I fan apprezzano chiaramente l'umorismo satirico di Davies.

L'anno scorso è diventato virale dopo aver creato una rievocazione personale dell'amata serie comica "Brooklyn Nine-Nine", cantando in playback la scena di un allineamento di polizia. Ha interpretato i ruoli del poliziotto newyorkese Jake Peralta, interpretato da Andy Samberg, di un testimone e di tutti i sospettati armonizzando "I Want It That Way" dei Backstreet Boys.

Nonostante si tratti di uno sketch tecnicamente impegnativo da realizzare, il regista afferma che è il suo preferito tra quelli creati finora.

"Ci sono voluti quasi 45 minuti per realizzarlo, perché dovevo cambiare diversi abiti e cose del genere, trovare le parole giuste", dice. "È stato divertente realizzarlo. Ho ricevuto molti feedback positivi da quel video".

Spera di pubblicare contenuti che intrattengano il suo pubblico, indipendentemente dal fatto che lo seguano per i suoi successi calcistici o per il suo senso dell'umorismo. "Mi tiene occupato e non mostra solo Alphonso Davies come calciatore, ma anche Alphonso Davies come persona".

"Mostra loro che ho una vita al di fuori del calcio".

Affrontare l'odio

Ma se Davies apprezza la sua presenza sui social media perché gli dà l'opportunità di entrare in contatto con i fan, ha anche sperimentato il pericolo di esistere come uomo di colore sotto i riflettori.

Nel dicembre 2020, lui e la sua fidanzata - l'attaccante del Paris Saint-Germain Jordyn Huitema - hanno rivelato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver condiviso una loro foto in vacanza a Ibiza in agosto.

Il presidente del Bayern Herbert Hainer è intervenuto in difesa della coppia.

"L'esclusione, la discriminazione, l'odio e la violenza in ogni sua forma non hanno posto nel nostro mondo. Non importa da dove vieni: il calcio offre a tutti noi una casa", ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild.

"Il calcio ha il potere di collegare le persone. Come FC Bayern, vogliamo sempre contribuire a questo", ha aggiunto Hainer.

Davies continua a ricevere commenti di odio, ma non si lascia intimorire. "Ci sono molte persone là fuori che ti odieranno, non tutti ti ameranno", dice. "Sono cresciuto con persone buone [...] mi hanno tenuto forte".

"Alcune persone hanno cose brutte da dire, ma so che sono solo dietro uno schermo che digita. Non mi toccano davvero".

L'eliminazione degli abusi razzisti online è un problema che gli organi di governo dello sport non hanno ancora risolto.

Solo poche settimane dopo che alcuni dei principali attori del calcio inglese hanno partecipato a un boicottaggio dei social media per cercare di combattere il problema, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford è stato oggetto di commenti razzisti dopo la sconfitta della sua squadra contro il Villarreal nella finale di Europa League.

"Le cose che sono successe con Marcus Rashford dopo la finale di Europa League sono state brutte da vedere", dice Davies. "Siamo calciatori, ma anche esseri umani. Respiriamo, dormiamo, mangiamo come tutti gli altri".

"Penso che qualsiasi giocatore riceva questo odio, lo gestisca bene [...] Non è facile da vedere, è molto difficile".

"Fin da quando ero piccolo sapevo che le persone hanno idee diverse, opinioni diverse su tutto", aggiunge.

"Se rimani fedele a te stesso, credo che nessuna di queste possa influenzarti".

Dare indietro

A giugno ha cavalcato l'ultima tendenza digitale lanciando la sua prima collezione di gettoni non fungibili (NFT), che comprendeva tre pezzi unici di arte virtuale creati dall'illustratore statunitense Jack Perkins.

Prima di rilasciare ogni disegno, Davies ha coinvolto i suoi seguaci online con una campagna sociale che ha permesso ai fan di votare su ogni aspetto dei disegni della collezione.

I tre vincitori della campagna riceveranno una NFT in edizione limitata, oltre alla possibilità per un vincitore del biglietto d'oro di incontrare Davies e di ricevere una maglia autografata dei vincitori della UEFA Champions League.

Binance, una delle più grandi borse di criptovalute al mondo, ospiterà e scambierà gli NFT sul suo mercato NFT.

"È stato un ottimo modo per alcuni artisti di mostrare il proprio lavoro", ha dichiarato. "L'arte digitale è qualcosa di diverso [...] ho pensato che fosse un'idea interessante da coinvolgere".

L'incursione di Davies nel mondo dell'arte digitale e delle criptovalute è per una buona causa: Il 20% dei fondi sarà devoluto a diversi enti di beneficenza per aiutare i palestinesi.

"Ho persone vicine al mio cuore che provengono da quel Paese. Ho visto cosa sta succedendo e credo che sia stata una decisione rapida quella di sostenerli", dice.

"Tutto quello che sta succedendo lì, penso che tutti meritino di essere rispettati [...] e trattati con dignità".

Sostenere gli sfollati di tutto il mondo è un tema che lo tocca da vicino. Il ventenne potrebbe essere il volto del calcio canadese, ma è emerso da umili origini. Davies è nato in un campo profughi ghanese da genitori liberiani in fuga dalla guerra civile del loro Paese.

"Ero in un campo profughi, le persone ci hanno aiutato e io voglio solo restituire loro il favore", dice. "Penso che sia una buona cosa da fare".

Migrare in Canada

All'età di cinque anni, Davies ha lasciato il campo profughi di Buduburam in Ghana con i suoi genitori e si è trasferito a Edmonton, in Canada, per iniziare una nuova vita.

"Quando i miei genitori sono arrivati in Canada, mi hanno raccontato alcune storie sul periodo trascorso in Ghana. È triste, è stato un periodo duro ed è stato difficile", racconta. "Crescendo ascoltando queste storie, volevo solo creare una vita migliore per la mia famiglia".

Sua madre e suo padre lavoravano a lungo per sbarcare il lunario. Davies stesso ha aiutato a crescere i suoi due fratelli più piccoli mentre frequentava la scuola cattolica Madre Teresa, dove il suo talento è stato individuato per la prima volta.

Successivamente è entrato a far parte della St. Nicholas Soccer Academy e all'età di 14 anni è stato iscritto al programma di residenza dei Vancouver Whitecaps, un programma di sviluppo che lo avrebbe visto diventare il primo giocatore nato negli anni 2000 a giocare nella MLS.

L'anno successivo Davies diventa cittadino canadese e, nello stesso giorno, ottiene la sua prima convocazione internazionale, diventando il più giovane giocatore nella storia del calcio maschile canadese.

Sebbene non abbia molti ricordi della sua vita in Ghana, guardando indietro, dice che il sacrificio dei suoi genitori alimenta la sua ambizione e il suo senso del dovere. "È una storia che fa parte di me e, ripensandoci, non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta, è stato fantastico".

"Ricordo quanto hanno lavorato duramente [i genitori] per liberare la loro famiglia. Ogni volta che scendo in campo è per loro".

I primi successi al Bayern

Da quando si è unito al Bayern nella finestra di trasferimento di gennaio 2018, Davies ha avuto un successo incredibile con il club.

Con l'allenatore Hansi Flick ha conquistato sei trofei nell'arco di 12 mesi, tra cui il terzo titolo della Bundesliga in questa stagione e la prima Champions League nel 2020.

Ma quando è arrivato al club, è stato sopraffatto dalla sua leggendaria formazione iniziale e dalla sua storia folcloristica.

Descrive la prima volta che è entrato nello spogliatoio, guardando le foto dei suoi nuovi compagni di squadra sul muro, come un'esperienza "incredibile".

"Nella mia mente pensavo che non era possibile che queste fossero persone vere", dice. "E poi Robben entra nella stanza, ed è un uomo vero, non è un cartone animato".

"Gli ho stretto la mano e si è presentato, molto educato, umile, è stato incredibile", aggiunge. "Tutto quello che ho realizzato, è stato incredibile [...] quando ho avuto la mia opportunità, mi sono detto: 'Cogli la tua opportunità', e l'ho colta".

In particolare, guarda con ammirazione all'ex compagno di squadra David Alaba, che è passato al Real Madrid dopo oltre 10 anni nel club bavarese. "Ero molto emozionato di incontrare David Alaba, perché ovviamente quando eravamo piccoli lui era un modello per la maggior parte dei bambini di casa".

Sono eccitato per il futuro

Davies si prepara a nuovi cambiamenti all'orizzonte, con Julian Nagelsmann dell'RB Leipzig che prenderà il posto di Flick come allenatore del club nella prossima stagione.

"Sappiamo che sarà un buon allenatore. Ha nuove idee, un nuovo stile di gioco", dice. "Sappiamo che è un giovane allenatore, ma questo non importa [...] arriverà e porterà la sua saggezza e le sue conoscenze al club".

Nonostante il cambio di guardia, le aspirazioni di Davies per il club rimangono le stesse: vincere la Champions League nel 2022 e conquistare sei trofei in una sola stagione.

"Sappiamo che non sarà facile. Sarà molto difficile. Ma sento che con la squadra possiamo farcela di nuovo".

"Il mio tempo non è finito con il Bayern. Ho ancora molti anni a disposizione e molti trofei da vincere, quindi sono entusiasta per il futuro".

Dopo aver subito uno strappo alla caviglia sinistra durante la preparazione del Canada alla Gold Cup, il Bayern ha annunciato a luglio che Davies avrebbe trascorso un po' di tempo "in disparte" e avrebbe fatto riabilitazione a Monaco.

Davies è poi tornato ad allenarsi. La prima partita del Bayern in Bundesliga è contro il Borussia Monchengladbach venerdì 13 agosto.

