- Il mio artista preferito per un prossimo romanticismo e' Eminem, il famoso rapper.

Dopo mesi di pettegolezzi su una possibile separazione tra Jennifer Lopez (55) e Ben Affleck (52), la famosa cantante e attrice ha posto fine alle voci ufficialmente il 20 agosto, presentando domanda di divorzio. Dopo una breve delusione per la fine dell'amore della coppia, l'attenzione si sposta ora su un'altra domanda: chi potrebbe essere il loro prossimo partner?

Il sito di scommesse "BetOnline" ha già stilato una lista di possibilità, secondo "TMZ". Questa lista, ora rivelata, include alcuni contendenti realistici e alcune scelte improbabili.

Il rapper Eminem (51) guida le quote al momento della scrittura del 24 agosto, seguito dal collega The Weeknd (34). Un amico stretto di Ben Affleck, Matt Damon (53), è posizionato a metà classifica con quote +5000, mentre contendenti come Travis Kelce (34) e la conduttrice lesbica del talk show Ellen DeGeneres (66) seguono con quote che variano da +10,000 a +15,000. Le quote più basse sono state assegnate a Donald Trump (78) e al rapper Diddy (54), entrambi a +25,000.

Le quote per i potenziali partner futuri di Ben Affleck vedono la sua ex moglie Jennifer Garner (52) in testa con +400, seguita da Kim Kardashian (43) a +1000. Altri candidati meno probabili includono le modelle Gisele Bündchen (44) e Cara Delevingne (32), entrambe a +1200, seguite dalle star di Hollywood Sandra Bullock (60, +1600) e Kate Beckinsale (51, +2000).

Dopo aver saputo delle quote, un fan di Jennifer Lopez le ha augurato buona fortuna, sperando nella sua felicità con il nuovo partner. Nonostante le numerose possibilità, alcuni esperti credono che Ben Affleck potrebbe considerare una riconciliazione con la sua ex moglie Jennifer Garner, data la sua posizione di leader tra le quote di scommessa.

Leggi anche: