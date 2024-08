- Il ministro prevede di rilasciare gli aiuti Intel entro la fine dell'anno

Il Ministro dell'Economia di Sassonia-Anhalt, Sven Schulze (CDU), si aspetta che l'UE rilascerà l'aiuto di stato per l'insediamento Intel a Magdeburgo solo verso la fine dell'anno. Solo allora si potrebbero intraprendere i prossimi passi legalmente, ha detto Schulze nella Commissione Economica del parlamento regionale. Tuttavia, egli crede che l'insediamento Intel a Magdeburg non sia a rischio. "Il fatto è che continueremo il nostro lavoro nelle prossime settimane e mesi", ha detto.

Lo scorso anno, il governo federale ha approvato l'aiuto di stato di 9,9 miliardi di euro per l'insediamento. Tuttavia, questo deve ancora essere approvato dall'UE. La società americana ha in programma di costruire diversi fabbricati per chip nella capitale dello stato di Sassonia-Anhalt. L'investimento di circa 30 miliardi di euro è il più grande investimento in Germania dal dopoguerra.

Recentemente, Intel ha annunciato un programma di riduzione dei costi che comporterà la perdita del 15% dei posti di lavoro. I piani per gli investimenti in Europa, compresi quelli a Magdeburg, sono stati modificati. Intel ha confermato che i piani per gli investimenti in ricerca e sviluppo in Francia sono stati sospesi e quelli in Italia non vengono più perseguiti.

Per il Ministro dell'Economia della Sassonia-Anhalt, Schulze, l'insediamento Intel va oltre la società americana. Egli ha detto che sono già in corso trattative concrete con gli istituti di ricerca per stabilire anche questo settore a Magdeburg.

Despite Intel's recent cost-cutting measures and changes in investment plans, Schulze remains optimistic about the Intel settlement, as well as their ongoing discussions with research institutions to establish a strong presence in Magdeburg beyond the US company.

