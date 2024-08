- Il ministro prevede che verranno costruiti nuovi rifugi per gli azubini

La Ministra della Casa del Baden-Württemberg, Nicole Razavi, si aspetta ulteriori posti in dormitorio per i giovani nei prossimi anni. La politica della CDU ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda di essere in trattative concrete con 20 parti interessate per la costruzione di ulteriori alloggi. "Ci sono dietro 800 posti in dormitorio". Il governo federale fornisce allo stato €32,5 milioni all'anno attraverso il programma di finanziamento "Vivere Giovanile".

I soldi sono destinati alla costruzione di posti in dormitorio e alla modernizzazione delle strutture esistenti. "Mi aspetto che i primi progetti di costruzione possano iniziare nel 2025 e che i primi appartamenti o stanze possano essere occupati dai tirocinanti un anno dopo".

Lo stato vuole trattenere i giovani

Per il primo bando di finanziamento, ci sono state 74 espressioni di interesse, come ha riferito la politica della CDU. Tra questi c'erano anche molte imprese municipalizzate per la costruzione di alloggi. "In totale, questo potrebbe creare ulteriori 3.300 posti in dormitorio se tutte le parti interessate attuano i loro progetti". I giovani che sono attualmente in formazione o che inizieranno nei prossimi anni sono i lavoratori specializzati del futuro. "Per i giovani, è particolarmente difficile trovare alloggi accessibili nelle aree urbane". Il numero totale di posti in dormitorio nel sud-ovest non è noto.

Il presidente della frazione parlamentare dello stato della SPD, Andreas Stoch, ha spiegato che senza alloggi accessibili, lo stato rischia di perdere i giovani. "La carenza di alloggi deve essere urgentemente affrontata", ha detto Stoch in una dichiarazione. "Per questo motivo, esigiamo che ogni euro che proviene dai fondi federali sia abbinato da un euro dalle tasche dello stato!".

Casa per tirocinanti a Heidelberg come progetto pilota

Attualmente, ci sono principalmente posti in dormitorio nei luoghi delle scuole professionali statali dello stato, dove i tirocinanti possono trovare alloggi accessibili per la durata della loro visita alla scuola professionale. Tuttavia, i posti che offrono alloggi per l'intera durata della formazione sono piuttosto rari. Secondo un'indagine della Camera di Commercio e Industria del Baden-Württemberg sulla formazione professionale e la formazione continua, un quinto delle imprese nelle aree urbane e nelle città universitarie vede la situazione abitativa come un ostacolo al reclutamento dei tirocinanti. A città come Friburgo, questo è addirittura il 43%.

Friburgo ha già lanciato un progetto pilota

Friburgo ha annunciato già in primavera di investire €24 milioni in un nuovo dormitorio per tirocinanti. Il progetto con 89 appartamenti è destinato ai datori di lavoro che vogliono alloggiare i loro tirocinanti. Secondo le dichiarazioni del sindaco Martin Haag sul "Badische Zeitung" all'epoca, questo dormitorio è anche un "progetto modello assoluto" a livello regionale.

La vicepresidentessa regionale del DGB, Maren Diebel-Ebers, ha detto: "Devi cercare i dormitori per tirocinanti nel Baden-Württemberg con una lente di ingrandimento". Un'eccezione positiva è la casa per tirocinanti a Heidelberg. Lì, i datori di lavoro affittano stanze per i loro tirocinanti, che pagano un affitto moderato. La casa per tirocinanti ha un carattere modello. "Abbiamo bisogno di più di queste

