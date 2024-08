- Il ministro Poseck vuole vietare i coltelli nel centro della città.

In considerazione dell'aumento degli attacchi con coltelli, il Ministro dell'Interno Roman Poseck ha richiesto maggiori poteri per la polizia nelle città interne. La situazione è fonte di preoccupazione, ha dichiarato il ministro in risposta a una richiesta dpa. "Il mio obiettivo è bandire i coltelli dalle città interne. I coltelli rappresentano un pericolo immenso nei casi di escalation."

Tuttavia, sarebbe sbagliato concentrarsi solo su misure individuali, ha detto Poseck. Insieme all'istituzione di zone prive di armi e un inasprimento della legge sulle armi, alla polizia dovrebbero essere concessi maggiori poteri, come l'uso di software di riconoscimento facciale. "Abbiamo bisogno di un pacchetto di misure per contrastare efficacemente la crescente criminalità violenta e migliorare significativamente la nostra sicurezza."

Le zone prive di armi avrebbero un "alto effetto preventivo" poiché aprono possibilità di controllo aggiuntive per la polizia, ha spiegato il ministro. Anche se non sono una panacea, sono un "importante blocco costitutivo di una politica di sicurezza completa."

Dopo Wiesbaden e Francoforte, l'area intorno alla stazione di Limburg è la terza zona priva di armi designata nell'Assia. In serata, rappresentanti della città di Limburg e del distretto, nonché della polizia e della polizia federale, dovevano informarsi sull'attuazione dei controlli nella città sulla Lahn. Tali zone sono anche oggetto di valutazione a Marburg e Gießen. Poseck ha inoltre dichiarato di vedere la necessità di ulteriori azioni nelle città dell'Assia più grandi come Gießen e Marburg.

Inoltre, sostiene esplicitamente la proposta del Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) di stringere la legge sulle armi e proibire il porto di coltelli, compresi quelli con una lunghezza della lama inferiore a 12 centimetri e i coltelli a scatto, in pubblico.

Durante i controlli della zona priva di armi istituita a Wiesbaden nel 2019, sono state rilevate un totale di 297 violazioni, secondo il dipartimento dell'ordinanza della città. Principalmente, sono stati rilevati coltelli non specificati (126), coltelli a mano (43) e spray al pepe (26). Finora, a Wiesbaden sono state controllate 11.529 persone.

La Ministra dell'Interno federale Faeser vuole stringere la legge sulle armi alla luce dell'aumento degli attacchi con coltelli. Nella nuova legge sulle armi, vuole "limitare ulteriormente il porto di coltelli in pubblico", come ha annunciato su "Bild am Sonntag". In pubblico, i coltelli possono essere portati solo con una lunghezza della lama fino a sei centimetri invece dei dodici centimetri attuali.

L'aumento degli attacchi con coltelli ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica, e il Ministro dell'Interno Roman Poseck ha suggerito di rafforzare i poteri di legge e ordine per contrastare questo problema. Oltre all'istituzione di zone prive di armi e alla revisione della legge sulle armi, Poseck promuove anche l'uso di tecnologie avanzate come il software di riconoscimento facciale da parte della polizia.

Poiché Faeser propone di stringere la legge sulle armi a causa dell'aumento degli attacchi con coltelli, una possibile misura potrebbe essere limitare la lunghezza dei coltelli consentiti in pubblico a soli sei centimetri.

Leggi anche: