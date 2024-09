- Il ministro Poseck considera essenziali i centri di accoglienza alle frontiere.

Il Ministro dell'Interno di Hesse, Roman Poseck (CDU), ha elogiato i controlli temporanei a tutte le frontiere tedesche come un passo significativo verso un maggiore controllo sull'immigrazione, ma ha anche espresso preoccupazioni. Durante un dialogo sulla sicurezza interna nel parlamento regionale di Wiesbaden, Poseck ha dichiarato che i controlli alle frontiere istituiti dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) dal 16 settembre sono "un importante passo avanti nel controllare l'immigrazione". Tuttavia, ha espresso riserve riguardo alle "strutture di detenzione alle frontiere" proposte dall'amministrazione federale.

Poseck ha sottolineato: "Non è facile tenerli lì, né da un punto di vista pratico né da quello legale". Queste strutture di detenzione richiedono una notevole quantità di lavoro burocratico e non offrono l'aiuto necessario. "Dobbiamo fermarci al confine, non dopo", ha sottolineato Poseck, un giorno dopo la seconda conferenza sulla migrazione del governo a semaforo e dell'Unione.

Solo attraverso rigidi respingimenti al confine si può riuscire a diminuire l'accesso dei rifugiati e avviare un'inversione delle tendenze dei rifugiati. Secondo Poseck, questa strada è anche legalmente giustificabile. La cosiddetta procedura di Dublino non sta funzionando efficacemente. Con la procedura di Dublino, viene determinato il paese europeo responsabile per una richiesta di asilo. Spesso, questo è il paese in cui i richiedenti sono entrati per la prima volta in Europa.

Poseck, invece, propone di fare affidamento sulle leggi nazionali. Secondo la Costituzione, i rifugiati provenienti da paesi sicuri non hanno diritto all'asilo, quindi il loro ingresso dovrebbe essere respinto. "Un numero crescente di rinomati avvocati sta sostenendo la legalità dei respingimenti alle frontiere", ha spiegato il ministro dell'Interno, che ha già ricoperto la carica di giudice più alto di Hesse.

Purtroppo, il governo a semaforo non ha infine accettato di "prendere la strada del segnale di stop al confine". Poseck ha ribadito: "Continuerò a sostenere questa strada, ad esempio, nel contesto della Conferenza dei Ministri dell'Interno".

