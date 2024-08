- Il ministro Paul osa opporsi al regolamento di Dublino

Dopo l'incidente di Solingen, la ministra dei Rifugiati dei Verdi del Nord Reno-Westfalia, Josefine Paul, sta promuovendo una rivalutazione del Regolamento di Dublino III, che governa le responsabilità per i richiedenti asilo. Le espulsioni previste da questo regolamento comportano procedure legali complesse che coinvolgono diversi livelli e autorità, come spiegato dal suo ufficio di Düsseldorf. "Questa procedura richiede una revisione fondamentale per prevenire futuri errori", hanno dichiarato.

Attualmente, stanno esaminando se ci sono stati errori nell'applicazione del regolamento nel caso del sospetto aggressore di Solingen. Qualsiasi discrepanza deve essere identificata e risolta. Questo è fondamentale per le vittime e le loro famiglie.

Paul ha proposto la formazione di un team collaborativo tra il governo federale, regionale e locale. L'obiettivo di questo gruppo è quello di individuare le attuali sfide e ostacoli nel processo di rimpatrio, in particolare nei trasferimenti di Dublino. I risultati dovrebbero quindi condurre a conclusioni legali. "Incidenti del genere non devono ripetersi - questo dovrebbe essere un principio guida per tutte le autorità tedesche", ha affermato Paul, sottolineando la sua determinazione a evitare il ripetersi della tragedia di Solingen e a fare tutto il possibile per prevenirlo.

Paul ha espresso il suo shock per l'attacco, dichiarando: "Siamo tutti profondamente rattristati da questo incidente nel cuore del nostro paese". L'intero Nord Reno-Westfalia è stato colpito da questo atto odioso.

Il Ministero dei Rifugiati del Nord Reno-Westfalia sta attivamente lavorando per chiarire il fallimento del rimpatrio del siriano. "Con la massima urgenza, accuratezza e conseguenze", procederanno in questo senso, ha aggiunto, richiedendo un rapporto dall'Ufficio centrale per gli stranieri di Bielefeld e raccogliendo tutte le informazioni necessarie dall'autorità federale competente.

