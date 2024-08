- Il ministro mette in guardia contro un aumento del peso sulle famiglie

Il Ministro del Lavoro di Sassonia-Anhalt, Petra Grimm-Benne, si oppone a un maggiore onere finanziario per le famiglie per le rette dell'asilo. "Rifiuto fermamente i risparmi a discapito delle giovani famiglie", ha dichiarato la politica SPD. "Lo sconto per i fratelli è un vantaggio per la Sassonia-Anhalt e un chiaro segnale alle famiglie con più figli. Chi vuole risparmiare qui sta risparmiando il futuro del paese".

Attualmente, le famiglie con più figli in asilo, kindergarten e cura post-scolastica pagano solo per il figlio più grande. I partner della coalizione CDU e FDP propongono che in futuro le famiglie debbano pagare per il figlio più piccolo invece che per il più grande. Ciò ridurrebbe le spese di circa 18 milioni di euro, secondo il Ministero del Lavoro. Quest'anno, le allocazioni dello stato ammontano a circa 449 milioni di euro.

Una tale riforma significherebbe un maggiore onere per alcuni genitori, poiché la cura all'asilo (0-3 anni) è spesso più costosa di quella al kindergarten (3-6 anni). Ad esempio, una famiglia con tre figli nella città di Thale (distretto dell'Harz) dovrebbe pagare altri 270 euro al mese.

Le spese per l'asilo sono aumentate notevolmente

Il dibattito verte sulle attuali trattative sul bilancio doppio e sulle notevolmente aumentate spese statali per l'assistenza all'infanzia negli ultimi anni. Nel 2013 sono stati spesi 205 milioni di euro. Per il 2026, il Ministero del Lavoro ha annunciato 585 milioni di euro, ha detto il capo della fazione CDU Guido Heuer. "Non è proporzionale, nonostante l'aumento del numero di bambini negli ultimi anni". Non ci dovrebbero essere tabù.

Grimm-Benne la vede diversamente. "I genitori devono anche poter contare su tariffe stabili e alta qualità dell'istruzione prescolare in futuro. L'abbiamo stabilito nell'accordo di coalizione", ha detto il ministro.

Fino ad ora, i fondi del governo federale sono stati utilizzati per finanziare la regolamentazione dei fratelli. Tuttavia, secondo un disegno di legge approvato dal governo federale, ciò potrebbe continuare solo fino alla fine del 2025. "Dal 2026, il sollievo dalle tariffe deve essere garantito con fondi statali", ha annunciato il Ministero del Lavoro a Magdeburgo.

I socialdemocratici si riferiscono all'accordo di coalizione. Lì, CDU, SPD e FDP hanno concordato di garantire permanentemente il sollievo per le famiglie - "anche in caso di eventuale perdita di fondi federali", si dice lì. Ciò potrebbe portare a dibattiti accesi nelle trattative sul bilancio statale 2025/2026, poiché CDU e FDP vogliono limitare le spese.

"Dobbiamo vedere come affrontiamo questo, perché stiamo raschiando il fondo del barile", ha detto il capo della fazione CDU Guido Heuer, riferendosi al bilancio dello stato. Il politico sociale Tobias Krull (CDU) ha sottolineato che un cambiamento nella regolamentazione dei fratelli non solo è accettabile ma anche necessario. Ha invitato i partner della coalizione a "avere una discussione aperta e non dire solo ciò che non è possibile, ma anche ciò che è".

Grimm-Benne, in qualità di rappresentante dei socialdemocratici dell'SPD in Sassonia-Anhalt, mantiene il loro impegno per l'accordo di coalizione, che include la garanzia permanente del sollievo dalle tariffe per le famiglie con più figli. L'SPD si oppone fermamente alla spesa maggiore per le rette dell'asilo per le famiglie con più figli, proposta dai partner della coalizione CDU e FDP.

Leggi anche: