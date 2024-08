- Il ministro Maier sostiene un aumento delle deportazioni.

Riguardo all'espulsione di un delinquente afghano dalla Turingia, il ministro dell'Interno Georg Maier sostiene la necessità di un aumento di queste azioni coercitive. "Dobbiamo aumentare significativamente il numero di espulsioni. È un segno di un sistema legale funzionante", ha dichiarato il candidato principale della SPD per le elezioni statali in una nota stampa.

Un volo di espulsione per l'Afghanistan è partito da Lipsia di venerdì mattina. Il volo trasportava 28 cittadini afghani, tutti condannati per reati gravi. Si tratta del primo volo di espulsione che lascia la Germania per il paese dall'epoca della presa del potere dei talebani in Afghanistan tre anni fa.

Sul volo c'era anche un uomo afghano della Turingia. Era stato condannato nel 2021 per lesioni gravi, rapina a mano armata e aggressione a pubblico ufficiale. Era stato incarcerato fino a marzo di quest'anno e si presume che abbia commesso altri reati dopo il suo rilascio. Era arrivato in Germania come minore non accompagnato nel 2015 e aveva presentato una richiesta di asilo.

All'uomo era stato emesso un ordine di espulsione già ad agosto 2021, ma la sua espulsione era stata inizialmente ritardata a causa della mancanza di documenti di passaporto e della situazione instabile in Afghanistan. La Germania non mantiene relazioni diplomatiche con i leader talebani a Kabul.

Attacchi con coltello scatenano il dibattito sull'immigrazione

Maier aveva scritto sulla piattaforma X che questa espulsione era "necessaria e giustificata" e aveva ringraziato il Ministero federale dell'Interno per la sua preparazione e attuazione. Già a maggio, Maier aveva sostenuto che le espulsioni verso il paese controllato dai talebani erano generalmente possibili. "Credo che la situazione di sicurezza non sia così grave in tutto il paese che non si possa mandare nessuno lì".

In quel momento, il contesto era un attacco a coltello mortale a Mannheim. Successivamente, il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) aveva dichiarato che l'espulsione di criminali gravi e minacce terroristiche verso l'Afghanistan e anche la Siria sarebbe stata ripresa. Il volo di espulsione è avvenuto pochi giorni dopo l'attacco a coltello sospetto di matrice islamista a Solingen.

Il Ministero prevede un aumento del numero di espulsioni quest'anno

Fino alla fine di giugno di quest'anno, circa 240 persone sono state espulse dalla Turingia. In circa 550 casi, un'espulsione non è stata possibile a causa di vari motivi, come la mancanza di passaporti validi, malattie o altri problemi che hanno impedito il loro ritorno nei paesi d'origine. Nel corso dell'anno precedente, ci sono state circa 300 espulsioni dalla Turingia, e circa 860 espulsioni forzate previste non sono state effettuate.

A titolo di confronto: dal 2020 al 2022 - ovvero per tutta la durata della pandemia di Corona - i numeri sono oscillati tra 220 e circa 240. Lo dimostra una panoramica con i dati di una richiesta regolare della frazione della Sinistra nel Bundestag al Ministero federale dell'Interno. Sono riportati anche i dati per il 2019 e il 2018, con circa 460 e 650 espulsioni dalla Turingia, rispettivamente.

L'uomo afghano espulso proveniva originariamente dai Paesi Bassi, come indicato nella sua richiesta di asilo presentata all'arrivo in Germania nel 2015. Nonostante il suo

Leggi anche: