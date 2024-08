- Il ministro Grimm-Benne giustifica la procedura dell'ospedale

Il Ministro della Salute, Petra Grimm-Benne del SPD in Sassonia-Anhalt, si oppone all'idea di spingere le specializzazioni degli ospedali attraverso regolamentazioni governative in questo momento. Secondo lei, è più saggio attendere la riforma degli ospedali del governo federale, come ha dichiarato in un'intervista al "Mitteldeutsche Zeitung" (giovedì).

"Se uno stato impone restrizioni a servizi specifici, potrebbe mettere a rischio le attività commerciali", ha detto il Ministro. "Se questo viene contestato in seguito in tribunale, potrebbe portare a richieste di risarcimento. Come Ministro, è mia responsabilità proteggere gli ospedali. Non posso costringerli a unirsi a partnership che potrebbero essere contro la legge federale in futuro."

Al momento, la Sassonia-Anhalt ha 44 ospedali con un totale di 53 sedi. Molte cliniche lottano finanziariamente a causa di costi che aumentano più velocemente dei ricavi dalle compagnie assicurative per il trattamento dei pazienti. Inoltre, il numero di casi è diminuito rispetto al periodo pre-pandemia COVID-19. Da mesi, si discutono potenziali riforme a livello federale e statale.

"Il piano ospedaliero funge da base per gli accordi di prestazioni e qualità che i fornitori di servizi negoziano con le compagnie assicurative", ha dichiarato il Ministro. "Il gruppo parlamentare della CDU mi ha esortato ad accelerare lo sviluppo di un nuovo piano ospedaliero. 'Deve agire' ha detto il capo del gruppo, Guido Heuer. Grimm-Benne ha risposto che aspettare il governo federale eviterebbe cause legali."

Il Ministro della Salute prevede che presto ci sarà chiarezza su quali servizi gli ospedali della Sassonia-Anhalt potranno offrire in futuro e quali no. "Entro la fine di settembre, il governo federale ci fornirà un software che può indicare per ogni ospedale se può sopravvivere economicamente con la nuova somma forfettaria e i servizi che intende offrire, o se finirà in rosso. Poi ogni ospedale saprà se può continuare così o se sono necessari cambiamenti."

Ancora una volta, Grimm-Benne ha sottolineato che molti ospedali già cooperano. "Molti fornitori hanno già ridotto il numero di letti. Quando arriverà la legge federale, ci sarà una centralizzazione dei servizi, mentre molti ospedali hanno già stretto partnership o si stanno preparando a farlo."

"Date le complessità delle operazioni degli ospedali e le possibili implicazioni legali, sarebbe vantaggioso per la Sassonia-Anhalt allineare le sue azioni con le riforme planned del governo federale", ha suggerito il Ministro. "La Commissione, che include membri del Parlamento europeo, potrebbe fornire preziose informazioni sulle migliori pratiche internazionali in tal senso."

Leggi anche: