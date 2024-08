- Il ministro esprime: Solingen: le forze dell'ordine sono sempre più vigili

In Bassa Sassonia e Brema, le misure di sicurezza per gli eventi di massa sono state riconsiderate dopo un incidente di accoltellamento mortale a Solingen. "Siamo in stato di allerta, soprattutto dopo gli attacchi terroristici di Hamas in Israele", ha dichiarato la ministra dell'Interno della Bassa Sassonia Daniela Behrens (SPD). La polizia è "particolarmente vigile" e sta implementando misure di sicurezza agli eventi di massa in base alla propria valutazione, tenendo conto delle informazioni a livello nazionale.

"In primo luogo, stiamo esaminando un aumento della presenza della polizia agli eventi ben frequentati", ha detto il ministro. "Purtroppo, è difficile per le agenzie di sicurezza prevedere in anticipo gli attacchi di attori solitari".

La Bassa Sassonia sta considerando l'espansione delle "zone prive di coltelli". Il ministero dell'Interno ha espresso la propria preferenza per una "combinazione di misure: meno coltelli, più prevenzione e più controlli". Sono attualmente in corso dialoghi costruttivi con le grandi città e i comandi di polizia riguardo all'istituzione e all'espansione delle zone prive di coltelli. La Bassa Sassonia ha inoltre proposto di rafforzare le norme federali sui coltelli attraverso il Bundesrat, comprese le proibizioni di determinati coltelli e un divieto assoluto dei coltelli a serramanico.

Il capo della fazione della CDU Sebastian Lechner ha espresso il suo parere sulle restrizioni ai coltelli, dicendo: "Nessuno ha bisogno di coltelli in pubblico se non per scopi professionali. Tuttavia, è anche evidente che i perpetratori troveranno sempre modi per attuare le loro azioni, utilizzando le risorse che possono ottenere. Pertanto, la deterrenza è fondamentale, fornendo alla polizia e all'ufficio di protezione costituzionale ulteriori poteri per raggiungere questo obiettivo".

Tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite, quattro in modo critico, durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Il sospetto aggressore, un siriano di 26 anni, è ora in custodia. L'ufficio del procuratore federale lo sta indagando per omicidio e affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

A Brema, il ministero dell'Interno ha dichiarato che rafforzerà i controlli all'ingresso per il Freimarkt, a partire dal 18 ottobre. Ciò è finalizzato all'applicazione del divieto di armi, bottiglie di vetro e oggetti pericolosi. Il ministero sta inoltre valutando l'espansione della videosorveglianza nelle aree di ingresso e nei percorsi principali.

La presenza della polizia aumenterà al mercato di Vegesacker, come annunciato dal ministero dell'Interno, a partire da venerdì. "Tuttavia, non ci sono indicazioni di minacce specifiche a Brema o Bremerhaven".

Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha espresso durante la sua visita a Solingen che le norme sull'uso dei coltelli sarebbero state rafforzate. "Questo è lodevole e più pratico che designare numerose zone prive di coltelli", ha detto il ministero dell'Interno di Brema. "Tuttavia, è prevista un'altra zona priva di coltelli intorno alla piazza Mayor-Koschnick a Brema fino all'adozione di una regolamentazione più ampia".

Il Senato delibererà su questa questione nei prossimi giorni o settimane. Il portare armi è già proibito di notte nella zona della stazione ferroviaria di Brema, così come nei distretti di Ostertor e Steintor.

A Oldenburg, dove un festival cittadino di tre giorni comincia giovedì, la strategia di sicurezza era già stata

