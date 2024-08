- Il Ministro esprime dubbi.

La ministra della Giustizia del Basso Sassonia, Kathrin Wahlmann, ha espresso preoccupazione riguardo al piano del governo federale di ridurre il reato di evasione tariffaria a semplice infrazione amministrativa. Ha dichiarato al "Hannoversche Allgemeine Zeitung" che c'è la possibilità che le persone che attualmente pagano i biglietti a causa della paura delle punizioni possano smettere di farlo in futuro, il che potrebbe portare a un aumento dei prezzi dei biglietti, che i passeggeri rispettosi della legge dovrebbero sostenere, ha avvertito.

Il ministro federale della Giustizia, Marco Buschmann, ha presentato in novembre le bozze delle proposte di riforma del codice penale, che mirano a decriminalizzare l'evasione tariffaria. In futuro, viaggiare senza un biglietto valido non dovrebbe più essere considerato un reato penale, ma un'infrazione amministrativa.

Secondo un portavoce del suo ministero, una bozza sarà presentata presto.

Wahlmann: Onere per i Comuni

Wahlmann ha sostenuto che l'acquisizione fraudolenta di servizi dovrebbe essere punita come altri reati fraudolenti, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga all'interno dell'attuale quadro del Codice penale o se l'acquisizione fraudolenta di servizi viene ridotta a un'infrazione amministrativa, è aperta alla discussione.

Ha anche avvertito di un onere aggiuntivo per i comuni: se l'evasione tariffaria diventa un'infrazione amministrativa, invece delle multe, dovrebbero essere pagati i diritti di penalità, che i comuni dovrebbero far rispettare - un compito che aggiungerebbe al loro carico di lavoro.

Imprigionamento improbabile

Secondo Wahlmann, il downgrade a un'infrazione amministrativa non porterebbe automaticamente all'evitamento dell'imprigionamento. Coloro che rifiutano di pagare la penalità finiscono in prigione proprio come coloro che non completano le loro sentenze.

La CDU ha respinto le modifiche proposte alla criminalità dell'evasione tariffaria: "Spesso ci occupiamo di ricorrenti che deliberatamente evitano i pagamenti, e questo gruppo in particolare dovrebbe sapere che lo stato non tollererà nulla", ha dichiarato il parlamentare di stato Christian Calderone al giornale.

Secondo il rapporto, le compagnie di trasporto come Üstra a Hannover presentano ogni anno circa 148.000 denunce penali in più, oltre all'aumento dei prezzi dei biglietti.

In circa 7.000 casi, si verifica l'imprigionamento per l'esecuzione perché gli offensori non possono pagare la multa.

