- Il ministro è il promotore del progetto "Klimahallig Norderoog"

Il Ministro dell'Ambiente Tobias Goldschmidt dello Schleswig-Holstein ha visitato Norderoog (distretto di Frisia Settentrionale) per apprendere circa il progetto "Climate Hallig Norderoog". Il politico dei Verdi ha assunto la patronage del progetto da parte dell'associazione Jordsand. Il progetto mira a illustrare e informare il pubblico sugli impatti del cambiamento climatico sull'ecosistema sensibile del Mare del Nord.

La piccola Hallig, che misura poco meno di dieci ettari, si trova nella zona di protezione 1 del Parco Nazionale del Mare del Nord e può essere entrata solo fuori dalla stagione riproduttiva e solo con il permesso come parte di visite guidate. Per consentire a quante più persone possibile di partecipare agli eventi a Norderoog, sono state installate telecamere in streaming in inverno, tra le altre cose. Queste consentono di osservare gli uccelli sulla Hallig 24 ore su 24. Le attività scientifiche sono anche accompagnate dalle telecamere e preparate in brevi film educativi. Questi e altri contenuti saranno presentati anche nelle istituzioni educative e nei centri informazioni.

Area di nidificazione e sosta per alcune specie di uccelli rare

Norderoog è proprietà dell'associazione Jordsand dal 1909 e da allora è stata dedicata esclusivamente alla protezione degli uccelli. La Hallig è un'area di nidificazione e sosta per molti, tra cui alcune specie rare di uccelli. Secondo l'associazione, è, ad esempio, l'ultimo sito di nidificazione del piccolo sterna fortemente minacciato sulla costa del Mare del Nord dello Schleswig-Holstein. Ogni anno, migliaia di coppie di nidificazione allevano qui la loro prole. Tuttavia, la Hallig ha pochissime banchine fortificate e si trova solo pochi centimetri sopra il livello del mare. È direttamente esposta alle condizioni meteorologiche dure del Mare del Nord e ai cambiamenti climatici.

Molti impatti del cambiamento climatico sull'ecosistema e gli uccelli marini possono essere osservati sulla Hallig di Norderoog, secondo Jordsand. I dati degli ultimi anni mostrano che il numero di mareggiate estive durante la stagione riproduttiva è aumentato significativamente. Ciò ha anche causato gravi perdite e scarso successo riproduttivo per gli uccelli di Norderoog quest'estate.

La Commissione ha espresso interesse nell'apprendere gli impatti del cambiamento climatico su Norderoog, dati il suo ruolo come area di nidificazione e sosta per numerosi

Leggi anche: