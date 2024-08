- Il ministro dell'Istruzione si impegna per l'adeguamento delle risorse educative.

Quest'anno, il numero di insegnanti nel Reno-Palatinato ha raggiunto un picco senza precedenti di circa 44.000. Come riferito dal Ministro dell'Istruzione Stefanie Hubig (SPD) a Magonza, sono stati reclutati oltre 1.660 nuovi educatori. L'obiettivo è quello di coprire tutte le posizioni di insegnamento con professionisti qualificati entro l'anno scolastico 2024/25, garantendo una copertura didattica eccellente.

Attualmente, oltre 548.000 bambini e adolescenti frequentano scuole generali e professionali nel Reno-Palatinato, con un aumento di oltre 10.000 studenti. Circa 41.250 nuovi studenti inizieranno il loro percorso educativo.

Ore aggiuntive di tedesco e lingue straniere nelle scuole elementari

Dall'anno scolastico in corso, le scuole elementari aggiungeranno un'ora settimanale di tedesco per gli alunni di seconda elementare. Contestualmente, l'insegnamento delle lingue straniere in inglese e francese verrà intensificato per gli alunni di terza e quarta elementare, con due ore a settimana ciascuna.

Inoltre, verrà introdotta una lettura quotidiana di almeno dieci minuti nelle scuole elementari, integrando le sessioni quotidiane di ortografia e aritmetica mentale già esistenti. Verranno inoltre implementati test regolari di lettura e matematica con valutazioni obbligatorie.

Riduzione dei test: tedesco e matematica

Invece di dieci, saranno richiesti solo otto test di tedesco all'anno per le classi terza e quarta, e quattro test di matematica invece di sei.

Espansione della rete di scuole a tempo pieno

Come annunciato da Hubig, quasi 1.300 scuole generali dello stato offrono ora programmi a tempo pieno, con oltre l'80% di tutte le scuole del Reno-Palatinato che offrono tali opzioni. In totale, ci sono 1.644 scuole.

Alto percentuale di scuole con attrezzatura WLAN di base

Secondo il Ministro, quasi il 99% delle scuole del Reno-Palatinato è dotato di una discreta attrezzatura WLAN di base. Inoltre, il portale educativo RLP, la libreria digitale e la chat scolastica verranno continuamente sviluppati, e l'strumento AI 'fobizz' è stato ben accolto. L'interesse per l'IA tra le scuole rimane alto.

Il Ministro ha sottolineato l'importanza della alfabetizzazione digitale per gli studenti, evidenziando la necessità che imparino a gestire piattaforme dei social media come TikTok. Ha inoltre sottolineato l'importanza del finanziamento adeguato per il Digital Pact 2.0 da parte del governo federale, mentre ha evidenziato la continua importanza della lettura e della scrittura sulla carta.

Numerose richieste da studenti, genitori e associazioni

I rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei sindacati e dei partiti dell'opposizione hanno presentato un lungo elenco di richieste all'inizio dell'anno scolastico. La richiesta principale è quella di più insegnanti in tutto lo stato, come evidenziato dal Sindacato dell'Istruzione e della Formazione (GEW). Altre richieste includono un maggiore impegno nell'espansione delle scuole a tempo pieno, una migliore connessione digitale, ore di tedesco più intense e l'incorporazione di più argomenti quotidiani nelle aule.

Le ore aggiuntive di tedesco e lingue straniere beneficeranno di oltre 548.000 bambini e adolescenti nel Reno-Palatinato. Per soddisfare le richieste delle diverse associazioni, lo stato mira a coprire tutte le posizioni di insegnamento con professionisti qualificati, rispondendo alle esigenze di questi giovani studenti.

