- Il Ministro dell'Interno mantiene un elevato livello di minaccia da parte dell'ISIS

A seguito dell'attacco con coltello mortale a Solingen, il Ministro dell'Interno dell'Assia ha evidenziato la persistente minaccia potenziale delle organizzazioni terroristiche come l'ISIS (IS). Riflettendo sul suo stato, il politico della CDU Roman Poseck ha dichiarato: "Lo scorso anno ci sono stati 146 reati islamisti, contro i 27 dell'anno precedente. Si tratta di un aumento di oltre quattro volte".

In Assia c'è una persistente paura di attentati terroristici, anche se non ci sono indizi concreti di un attacco imminente. Il politico della CDU ha trovato preoccupanti i recenti successi dell'AfD (Alternative für Deutschland) nelle elezioni dell'Est della Germania della domenica.

Durante la presentazione del rapporto del 2023 dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione dell'Assia a Wiesbaden, il Ministro dell'Interno ha sottolineato che l'islamismo rappresenta una minaccia per la democrazia. Di conseguenza, la sua repressione è una priorità assoluta per le forze di sicurezza dell'Assia.

Tra le altre misure, il divieto del Centro per la Cultura Islamica a Francoforte nel luglio scorso è stato un importante decreto della legge. A Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, un sospetto islamista siriano ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto con una coltellata il 23 agosto.

I crimini estremisti di destra hanno anche registrato un notevole aumento.

Il Ministero dell'Interno si concentra anche sull'estremismo di destra: il numero di reati e atti violenti estremisti di destra è aumentato di 394 a 1.445 incidenti rispetto all'anno precedente. Si tratta di un aumento del 37% - il più alto degli ultimi dieci anni.

Poseck ha avvertito: "I dati sono molto preoccupanti e indicano che l'estremismo di destra rappresenta la minaccia più grave per il nostro ordine democratico fondamentale. Ogni secondo estremista di destra in Assia è violento".

Sulla base dell'analisi di Poseck, la "radicalizzazione in aumento" dell'AfD, che ha recentemente vinto nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, sta contribuendo a questo. Il Ministro dell'Interno dell'Assia ha ricordato che questo partito è classificato come fermamente estremista di destra in entrambi gli stati. I loro ultimi successi elettorali sono "molto preoccupanti". Egli percepisce un potenziale pericolo che il paese si stia avvicinando a un punto di non ritorno della democrazia.

Fusione di diverse tendenze ad alto rischio

Il cristiano democratico ha sottolineato che tutte le minacce alla costituzione devono essere prese altrettanto seriamente. Attualmente c'è una "fusione estremamente alta di diverse tendenze ad alto rischio". Poseck ha aggiunto: "Concentrarsi sulla lotta all'islamismo non significa trascurare l'estremismo di destra; lo stesso vale

Leggi anche: