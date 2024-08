- Il ministro dell'Interno Herrmann afferma che il Taser non è una soluzione miracolosa.

Dopo gli sparatorie letali della polizia contro una donna in un supermercato di Monaco, il ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann (CSU) ha respinto le richieste di equipaggiare gli agenti di pattuglia con i taser. "Non ci sono intenzioni di equipaggiare il servizio di sorveglianza e pattuglia standard della Polizia della Baviera con i taser", ha detto all'agenzia di stampa tedesca. "I taser non sono una 'soluzione universale' per gli incontri difficili, specialmente quando i sospetti sono armati di armi da fuoco o coltelli, che richiedono un'azione immediata delle forze dell'ordine", ha sottolineato il ministro. "In situazioni ad alto rischio e minacciose per la vita, i taser potrebbero non funzionare, ad esempio se gli elettrodi non penetrano nei vestiti dell'aggressore. Inoltre, il sospetto potrebbe non abbandonare il coltello durante un incontro con il taser a causa delle contrazioni muscolari."

Attualmente, tutti i team di rinforzo della Polizia della Baviera, insieme alle unità speciali, sono dotati di taser, per un totale di circa 230 unità. Nel 2023, sono stati utilizzati in 100 situazioni, 73 delle quali hanno comportato minacce.

Dopo l'evento a Monaco, la sezione bavarese dell'Unione della Polizia Tedesca (DPolG) ha fatto pressioni per equipaggiare anche gli agenti di pattuglia nel Land con i taser. In precedenza, solo le unità speciali e di rinforzo erano armate con questi dispositivi.

In tali situazioni in cui ci sono individui aggressivi in situazioni psicologiche insolite, questi dispositivi potrebbero proteggere gli agenti e prevenire danni più gravi, ha suggerito il presidente della sezione statale, Jürgen Köhnlein. Tuttavia, ha sottolineato che "in caso di attacchi con coltelli, dovrebbe sempre esserci un collega con l'arma spianata come rinforzo quando si utilizzano i taser".

La sera di lunedì, gli agenti di polizia hanno sparato e ucciso una donna di 31 anni che aveva precedentemente manifestato comportamenti aggressivi e aveva presumibilmente brandito un coltello nel supermercato. La polizia ha continuato a indagare sul background della donna per chiarire la precedente disputa che aveva portato un passante a seguire la donna nel supermercato e ad allertare le autorità.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per l'uso della forza letale nella polizia, ha richiesto un esame delle tattiche di legge e ordine in Germania,

Leggi anche: