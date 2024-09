Il ministro dell'Interno francese esprime obiezioni alle proposte di politica migratoria.

Il recente Ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau, ha suscitato controversie con le sue proposte di politiche migratorie più severe. Durante un'intervista a CNews, ha dichiarato che potrebbero essere adottati decreti esecutivi, come espulsioni aumentate e meno permessi per immigrati irregolari. Retailleau ha aggiunto che la salute dei migranti potrebbe rientrare nella competenza di questi decreti esecutivi per garantire maggiore sicurezza e ridurre l'immigrazione, poiché ritiene che la Francia sia un richiamo per i migranti.

Al momento del suo insediamento, Retailleau si è concentrato esclusivamente sul ripristino dell'ordine e non ha commentato l'immigrazione. Tuttavia, in successivi interventi, ha fatto dell'immigrazione la sua priorità.

Critiche della sinistra

Ha affermato che, sebbene l'opposizione di sinistra abbia poco peso nell'Assemblea Nazionale, la maggior parte dei cittadini francesi, sia di destra che di sinistra, desidera il controllo. Retailleau ha annunciato che presto si sarebbe incontrato con i prefetti regionali nelle aree di "caos migratorio".

Ha respinto l'idea che l'immigrazione di massa possa essere vantaggiosa per la Francia. Retailleau ha anche sostenuto che, sebbene la Francia abbia ricevuto solo la metà dei richiedenti asilo della Germania nel 2023, con 167.000 domande, la Francia rimane un luogo altamente attraente per i migranti.

L'opposizione di sinistra ha reagito con rabbia. Il leader del Partito Socialista, Olivier Faure, ha accusato Retailleau di essere troppo comprensivo con le ideologie dell'estrema destra. Faure ha anche ricordato a Retailleau il suo passato nel stringere le leggi sull'immigrazione al Senato, alcune delle quali sono state subsequently respinte dal Consiglio Costituzionale.

L'incidente del "francese di carta"

Il deputato socialista Arthur Delaporte ha accusato Retailleau di tentare di far passare tali riforme senza il dovuto iter parlamentare. La leader dei Verdi, Marine Tondelier, ha condannato il "rhetoric pericoloso" di Retailleau per aver addossato ai migranti molte delle problematiche sociali della Francia.

Mathilde Panot, leader di una fazione di sinistra populista, ha accusato Retailleau di razzismo, citando il suo termine dispregiativo "francese di carta" per gli immigrati. In risposta a queste accuse, Retailleau ha argomentato che molto dell'antizionismo serve da copertura per l'antisemitismo.

Retailleau, 63 anni, è considerato una delle poche figure influenti nel governo attuale, che si basa pesantemente sul partito di destra populista Rassemblement National, il cui sostegno potrebbe potenzialmente scatenare future mozioni di sfiducia da parte della sinistra.

I governi e i partiti politici in Francia sono coinvolti in un acceso dibattito sulle politiche migratorie a causa delle proposte di Retailleau. I partiti di sinistra, come il Partito Socialista, hanno criticato Retailleau, accusandolo di simpatizzare con le ideologie dell'estrema destra e di usare un linguaggio dispregiativo verso gli immigrati.

I commenti di Retailleau sulle politiche dell'immigrazione e l'uso del termine "francese di carta" hanno acceso la controversia tra diversi governi e partiti politici, causando divisioni nel dibattito politico francese.

