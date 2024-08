- Il ministro dell'Interno Faeser giustifica la spesa di 1.000 euro per una borsa per i criminali in deportazione.

La Ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha giustificato l'erogazione di 1.000 euro come "cash di avvio" a ciascuno dei criminali rimpatriati in Afghanistan. Ha spiegato che questa pratica viene utilizzata per prevenire il ribaltamento delle decisioni di espulsione da parte dei tribunali a causa del rischio di povertà affrontato dai rimpatriati. Faeser ha parlato di questo venerdì sera durante il ZDF-"heute journal". Ha aggiunto: "Questo serve a garantire la sicurezza della misura". Ha anche menzionato che la questione del "cash di avvio" rientra nella competenza dei Länder.

La Germania, per la prima volta dal momento in cui i Talebani hanno assunto il potere tre anni fa, ha rimpatriato i cittadini afghani. Come riferito da Faeser, erano coinvolte 28 persone con precedenti penali. Tutti questi individui erano maschi, come riferito dall'agenzia di stampa tedesca. Gli stati partecipanti hanno confermato che i rimpatriati includevano stupratori e criminali violenti. C'è stato un dibattito online sul fatto che cada rimpatriato abbia ricevuto 1.000 euro.

Aiuti finanziari per un nuovo inizio in Afghanistan

Un rappresentante del Ministero dell'Interno della Bassa Sassonia ha confermato che cinque maschi rimpatriati dalla Bassa Sassonia hanno ricevuto ciascuno 1.000 euro. Secondo le loro informazioni, tutti gli stati federali partecipanti avevano concordato su questa somma. Il denaro è destinato a coprire le spese di vita in Afghanistan per un periodo di sei a nove mesi, ha spiegato il rappresentante.

