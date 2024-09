- Il ministro dell'Interno Behrens sostiene che la questione non si concentra principalmente sull'asilo.

Nella discussione sulle espulsioni più severe, Daniela Behrens, Ministro dell'Interno del Basso Sassonia del partito SPD, non ha problemi con la legge sull'asilo. Ha suggerito: "Invece, dovremmo concentrarci sull'assicurare che gli individui senza status di asilo possano fare ritorno ai loro paesi d'origine". Oggi avrà un incontro con la coalizione del semaforo, l'Unione e vari stati federali per discutere le conseguenze dell'attacco sospetto di natura islamista a Solingen.

Behrens ha dichiarato: "Condividiamo l'obiettivo comune di essere più efficaci nell'applicazione della legge sull'asilo e delle espulsioni". Ha sottolineato che gli ostacoli principali si trovano nella concreta attuazione di queste regolamentazioni legali. La Germania dipende dalla collaborazione con i paesi d'origine dei richiedenti asilo. "Abbiamo bisogno di più accordi con questi paesi", ha insistito Behrens.

Per raggiungere questo obiettivo, tali accordi devono essere finalizzati a livello federale. È altrettanto cruciale rafforzare la cooperazione con i vicini dell'Europa orientale per agevolare i trasferimenti di Dublino, ha sottolineato Behrens. Si tratta di regolamentazioni che consentono l'espulsione dei richiedenti asilo verso altri paesi europei responsabili per loro. Questo è stato il caso dell'attaccante sospetto di Solingen, che avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria.

Tra i partecipanti attesi all'incontro di oggi a Berlino ci sono il Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD), il Ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e il Ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) del governo federale. Oltre a Behrens, è atteso anche il Presidente del Ministero di Basso Sassonia Stephan Weil (SPD) - il Basso Sassonia sta attualmente gestendo il lavoro degli stati guidati dall'SPD.

Behrens ha menzionato che la Germania potrebbe trarre beneficio da più accordi con i paesi d'origine, come Hannover, per agevolare le espulsioni di individui senza status di asilo. Nel corso dei suoi preparativi per l'incontro di oggi, Behrens ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione con i vicini dell'Europa orientale, con l'obiettivo di migliorare i trasferimenti di Dublino per gestire più efficacemente i richiedenti asilo.

Leggi anche: