Il ministro dell'Economia Habeck dice che la perforazione del gas a Borkum "non è necessaria"

La società olandese One Dyas ha in programma di installare una piattaforma di produzione di gas nelle acque territoriali olandesi. Le operazioni di trivellazione avranno luogo parzialmente nelle acque territoriali tedesche. L'Ufficio statale per i minerali, l'energia e la geologia della Bassa Sassonia (LBEG), responsabile delle valutazioni ambientali pertinenti, non ha obiezioni.

Secondo l'autorità, le trivellazioni previste avranno luogo a profondità comprese tra 1500 e 4000 metri sotto il fondale marino e non raggiungeranno aree protette. Né i residenti delle isole Frisone del Nord e della terraferma né l'area protetta del Mare del Nord saranno interessati. L'autorità si è anche riferita alla domanda di gas della Germania e al fatto che il gas importato ha un bilancio climatico peggiore.

Tuttavia, è ancora necessario un accordo intergovernativo con i Paesi Bassi per produrre gas, per cui è responsabile il Ministero federale dell'Economia. Non è prevista una firma rapida, come ha suggerito Habeck. Sono attesi ricorsi contro le trivellazioni e il governo federale attenderà i pronunciamenti della corte competente, ha dichiarato "Der Spiegel".

I piani per l'estrazione di gas naturale al confine tedesco-olandese nel Mare del Nord esistono da anni ma sono molto controversi e erano stati in gran parte accantonati prima dell'attacco russo all'Ucraina.

L'accordo intergovernativo per la produzione di gas è necessario, ma non è prevista una firma rapida, come ha menzionato Habeck. Nonostante i ricorsi presentati, il governo federale attenderà i pronunciamenti della corte competente prima di prendere una decisione.

Leggi anche: