- Il ministro delle Finanze Taubert riduce le spese per l'anno in corso.

I Ministeri della Turingia Devono Tagliare le Spese di un Ulteriore 70 Milioni di Euro quest'anno A causa di minori entrate fiscali e aumenti delle spese in determinati settori, il Ministro delle Finanze Heike Taubert (SPD) richiede controlli del bilancio più rigorosi. I ministeri devono ridurre le loro spese del 0.5% e creare una 'riserva di bilancio'. Un portavoce del ministero ha confermato questo in risposta a una richiesta a Erfurt. Inoltre, non saranno fatte impegnative finanziarie per l'anno successivo in determinati programmi di finanziamento, salvo approvazione del ministero delle finanze.

Il bilancio attuale ha un valore di circa 13,5 miliardi di euro, con un deficit di 156 milioni di euro, che i ministeri devono coprire attraverso una riduzione delle spese.

Bilancio 2025 con Limitazioni delle Aumenti di Spesa

Taubert ha discusso la situazione del bilancio con la cabina, secondo la cancelleria di stato di Erfurt. A causa della crescita economica rallentata, sono previsti minori introiti fiscali per quest'anno, anche se l'ammontare esatto non è ancora stato determinato. La previsione fiscale di maggio aveva previsto minori entrate di 112 milioni di euro per la Turingia rispetto alle aspettative. La prossima previsione fiscale sarà pubblicata a novembre.

Inoltre, Taubert ha annunciato che il progetto di bilancio statale per il 2025 verrà preparato sulla base di questo anno. Ciò significa che ci saranno pochi o nessun aumento delle spese rispetto ai 13,5 miliardi di euro, a differenza delle richieste del dipartimento specializzato. Il progetto di bilancio deve ancora essere approvato dalla cabina. Dovrebbe essere presentato al parlamento statale il prima possibile dopo la sua sessione costituente alla fine di settembre.

Decisione del Nuovo Parlamento della Turingia

I ministeri avevano in precedenza richiesto un aumento di 2,2 miliardi di euro delle spese per l'anno successivo e non sono rimasti turbati da questo. "La capacità finanziaria dello stato si è notevolmente ridotta, in particolare a causa della crescita delle spese eccessive negli ultimi anni. Pertanto, dobbiamo rivalutare e concentrarci nuovamente sui nostri compiti principali", ha giustificato Taubert la sua decisione di limitare il volume delle spese di quest'anno.

In ultima analisi, sarà compito dei nuovi membri del parlamento della Turingia decidere il bilancio del 2025. Se non viene approvato entro l'inizio del 2025, ci sarà una gestione provvisoria del bilancio. Ciò significa che verranno effettuati solo i pagamenti legalmente richiesti, ma non saranno avviati nuovi investimenti o progetti.

Il settore finanziario potrebbe essere influenzato dai rigorosi controlli del bilancio della Turingia a causa della riduzione delle spese, come dichiarato dal Ministro delle Finanze Heike Taubert. Il settore finanziario potrebbe dover rivedere le sue strategie di investimento alla luce della riduzione delle spese del governo e della possibile avversione al rischio.

Il settore finanziario potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare la Turingia a coprire il suo deficit di bilancio, offrendo diverse opzioni di finanziamento per le imprese e i comuni interessati dai tagli alle spese. Le banche e le istituzioni finanziarie potrebbero offrire tassi di interesse più bassi o termini di

Leggi anche: