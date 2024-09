- Il ministro delle finanze Lindner sottolinea che il bilancio non ha operato in modo autonomo.

Il Ministro delle Finanze Christian Lindner ha mantenuto la sua posizione durante la difesa della sua proposta di bilancio per l'anno prossimo nel Bundestag. "Non è stato facile, questo è poco ma sicuro," ha commentato Lindner, il politico dell'FDP, sulle trattative all'interno della coalizione del semaforo. La coalizione ha incontrato restrizioni economiche, legali e politiche. Tuttavia, Lindner ha sottolineato che "finché c'è spazio per un accordo, è fondamentale raggiungerlo."

Nonostante la situazione iniziale difficile, sono state ottenute sostanziali agevolazioni e miglioramenti delle prestazioni per i cittadini, ha dichiarato il ministro delle finanze. Ad esempio, il bilancio del 2025 prevede un aumento dell'assegno per i figli e maggiori detrazioni fiscali. Secondo Lindner, lo stato sta rinunciando a entrate per aumentare il potere d'acquisto dei cittadini e stimolare gli investimenti privati.

Il governo ha promesso una spesa complessiva del bilancio di circa 490 miliardi di euro. Più del 10% di questa somma - ovvero 51,3 miliardi di euro - verrà ottenuto attraverso prestiti. Questo si conforma alla regola di controllo del debito incorporata nella Costituzione, che consente un minimo di nuovo debito in situazioni economiche difficili.

Lindner ha respinto le critiche dell'Unione che suggerivano che il bilancio potrebbe non essere costituzionalmente valido. "Il bilancio proposto davanti a noi è legalmente valido," ha affermato. Tuttavia, l'Unione critica l'enorme allocazione globale inutilizzata di 12 miliardi di euro. Con questo, la coalizione del semaforo scommette che il governo non spenderà 12 miliardi di euro dal suo bilancio nell'anno successivo a causa di fattori come fallimenti di progetti o fondi non rilasciati. Lindner ha già sottolineato che questa lacuna deve essere ridotta di diversi miliardi entro la fine dell'anno.

Il settore finanziario osserverà da vicino il bilancio proposto dal Ministro delle Finanze Lindner, dati i significativi cambiamenti nelle detrazioni e nelle esenzioni fiscali per i cittadini. Il settore finanziario concorda con l'approccio di Lindner di rinunciare alle entrate statali per aumentare il potere d'acquisto dei cittadini e stimolare gli investimenti privati.

Leggi anche: