Il ministro delle Finanze, Lindner, sostiene la riduzione dell'aiuto sociale per i rifugiati che hanno il mandato di partire, a nulla.

Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP) appoggia le richieste di ridurre l'assistenza sociale per i rifugiati espellibili. Ha dichiarato al "Stuttgarter Zeitung" e "Stuttgarter Nachrichten" che gli individui che devono lasciare l'Europa secondo la legge, come il sospetto di Solingen, dovrebbero coprire solo le spese del loro ritorno nel paese d'origine. "Tutto il resto dell'assistenza sociale in Germania dovrebbe essere azzerato", ha affermato. In precedenza, il capo gruppo FDP Christian Dürr e il Presidente della CDU Hendrik Wüst (CDU) avevano suggerito questa opzione.

Il leader della CDU Friedrich Merz ha condiviso questa opinione. "Gli individui che devono lasciare il paese non possono allo stesso tempo beneficiare dell'assistenza sociale", ha detto a Berlino. Ha sottolineato che questo non è incluso in alcun accordo sui rifugiati. Merz ha osservato che anche in altri paesi europei non è una norma richiedere l'assistenza sociale per gli espellibili. Ha fatto l'esempio della Svezia. Lindner ha affermato che i migranti che entrano nell'UE scelgono il paese con i benefici sociali più allettanti come destinazione. Questa pratica dovrebbe essere fermata. "Inoltre, possiamo alleggerire il carico sui contribuenti tedeschi riducendo l'attrattiva dei nostri benefici sociali".

Il presidente della FDP si è riferito ai casi disciplinati dalle Regole di Dublino. Queste regolamentazioni prevedono l'avvio delle procedure di asilo nel paese dell'UE in cui il rifugiato entra per primo. Se l'individuo continua a viaggiare, ad esempio in Germania, può essere rimandato al paese di primo ingresso. Il presunto aggressore di Solingen è entrato per primo in territorio UE in Bulgaria e avrebbe dovuto essere rimandato lì. Lindner ha richiesto chiarezza dal governo dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia.

"Ci sono 'tubi di migliaia' di questi casi in Germania", ha detto il leader della FDP. "In questi casi, la legge deve essere applicata in modo coerente". Lindner ha respinto l'appello di Merz per fermare l'accettazione di persone dalla Siria e dall'Afghanistan. "Le richieste di Merz sono mirate a distogliere l'attenzione dalle azioni necessarie del governo statale della CDU nella Renania Settentrionale-Vestfalia", ha affermato. "Ciò che è legalmente permesso, ovvero le espulsioni in Siria e in Afghanistan, dobbiamo attuarlo urgentemente".

