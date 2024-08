Il ministro delle Finanze israeliano si sta ritirando dopo le sue scandalose dichiarazioni

Solo pochi giorni fa, il Ministro delle Finanze israeliano Smotrich ha suscitato l'indignazione in Europa con le sue dichiarazioni sugli palestinesi che muoiono di fame. Ora, anche il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani critica il politico. Nel frattempo, Smotrich ha fatto un'altra dichiarazione tagliente.

Pochi giorni dopo le sue controversie dichiarazioni sugli palestinesi che muoiono di fame, il Ministro delle Finanze israeliano di destra Bezalel Smotrich ha criticato con parole taglienti le richieste di un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Dopo le pressanti richieste del Qatar, dell'Egitto e degli Stati Uniti per un accordo su un cessate il fuoco, ha descritto un tale accordo come una "trappola pericolosa". Porrebbe porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza prima della distruzione di Hamas e permettergli di riorganizzarsi e uccidere di nuovo gli ebrei, ha scritto Smotrich su X.

I mediatori hanno fatto pressione su Israele e sull'Islamico Hamas per riprendere le trattative giovedì sera "per chiudere tutte le questioni rimaste e iniziare l'attuazione dell'accordo senza ulteriori ritardi". Smotrich ha condannato l'accordo richiesto come un accordo di resa che i mediatori imporrebbero su Israele. Ciò significherebbe anche che la milizia sciita Hezbollah in Libano potrebbe rimanere vicina al confine settentrionale di Israele. Il potere deterrente di Israele nel Medio Oriente sarebbe significativamente indebolito di conseguenza.

L'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato dopo la pubblicazione della dichiarazione che Israele avrebbe "in conformità con la proposta degli Stati Uniti e dei mediatori" inviato una delegazione in un luogo ancora da determinare il 15 agosto "per finalizzare i dettagli dell'attuazione dell'accordo". Smotrich ha invitato Netanyahu a non cadere nella trappola e a non deviare dalle sue linee rosse.

Indignazione dopo le dichiarazioni "muoiono di fame"

Il conflitto di Gaza è stato scatenato dalla strage con più di 1.200 morti compiuta da Hamas e altri gruppi terroristici in Israele. Secondo le cifre dell'autorità sanitaria controllata da Hamas, almeno 39.699 persone sono state uccise e più di 91.722 ferite nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra. Circa l'85% della popolazione della Striscia di Gaza è stata sfollata. Secondo i dati attuali, circa il 60% di tutti gli edifici nella Striscia di Gaza sono stati distrutti o gravemente danneggiati (vedi grafico).

Pochi giorni fa, Smotrich ha detto che bloccare l'aiuto umanitario nella Striscia di Gaza era giustificato per liberare gli ostaggi. Ha aggiunto che, a suo parere, ciò si applicherebbe anche se ciò significasse che due milioni di persone morirebbero di fame. Germania, Francia e l'UE hanno espresso indignazione.

Ora, il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, critica anche il ministro di destra estremista. Ha detto di essere scioccato e indignato da tali dichiarazioni che incitano l'odio contro i civili innocenti e costituiscono crimini di guerra. "Tali dichiarazioni, in particolare da parte degli ufficiali, devono cessare immediatamente, devono essere indagate e, se ritenute crimini, devono essere processate e punite", ha detto Türk. Ha anche chiamato nuovamente un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza.

In risposta alle dichiarazioni di Smotrich sugli palestinesi che muoiono di fame, l'Unione Europea ha espresso indignazione.

