- Il ministro dell'Ambiente considera critica la produzione di gas di fronte a Borkum

La Ministra federale dell'Ambiente Steffi Lemke (Verdi) ha espresso preoccupazione per l'estrazione di gas al largo dell'isola del Mare del Nord di Borkum. "L'estrazione di gas vicino al sensibile Parco Nazionale del Wattenmeer solleva gravi preoccupazioni per la protezione marina", ha dichiarato Lemke. "Il Mare del Nord è già fortemente utilizzato, ogni ulteriore installazione offshore rappresenta un rischio per la vita marina e la flora. Per questo motivo, l'estrazione di gas è soggetta a rigorose linee guida per la conservazione marina e della natura. Se l'estrazione di gas al largo di Borkum dovesse procedere, deve essere garantito che la protezione del Wattenmeer abbia la priorità."

Lemke ha descritto il Wattenmeer come una perla. "È inaccettabile che questo prezioso ecosistema venga danneggiato e il suo status UNESCO sia messo a rischio per estrarre gas per alcuni anni."

L'autorità statale responsabile della Bassa Sassonia ha concesso alla società olandese di energia One-Dyas un permesso di 18 anni per il controverso carotaggio mercoledì. Il carotaggio è previsto per svolgersi vicino al Parco Nazionale del Wattenmeer dal territorio olandese in territorio tedesco. Tuttavia, è ancora necessario un accordo tra Germania e Paesi Bassi per l'estrazione di gas.

