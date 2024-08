- Il ministro dell'Ambiente chiede di accelerare la ricerca di destinazioni nucleari

Il ministro dell'Ambiente del Basso Sassonia Christian Meyer guarda con preoccupazione il potenziale prolungamento della ricerca di un deposito finale per i rifiuti nucleari in Germania. Gli attuali depositi temporanei non diventeranno probabilmente permanenti, ha avvertito il politico dei Verdi. Ritardare la ricerca di un deposito finale di diversi decenni significherebbe estendere molti depositi temporanei nel Basso Sassonia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del ulteriori depositi sopraelevati.

"Chiedo quindi al governo federale di accelerare finalmente la ricerca di un deposito finale e di non rimandare il problema alle generazioni future", ha detto Meyer. "Questa generazione ha prodotto i rifiuti nucleari senza avere un deposito finale. Pertanto, siamo anche responsabili e dobbiamo assumercene la responsabilità, difficile come possa essere l'argomento."

La ricerca di un deposito finale potrebbe richiedere fino al 2074

Secondo uno studio dell'Istituto Öko di Friburgo, la ricerca di un deposito finale per i rifiuti altamente radioattivi potrebbe richiedere più di 40 anni in più rispetto a quanto originariamente previsto. In condizioni ideali, una decisione sulla sede non potrebbe essere presa prima del 2074. Deutschlandfunk è stato il primo a riferire del documento commissionato dall'Ufficio federale per lo smaltimento dei rifiuti nucleari (BASE).

"Date la ricerca prolungata di un deposito finale per i rifiuti nucleari in Germania, come suggerito dallo studio dell'Istituto Öko, potrebbe portare ad un uso prolungato dei depositi temporanei nei paesi come la Germania, come il Basso Sassonia, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza."

"Despite Germany's ongoing struggle with finding a permanent solution for nuclear waste disposal, with estimates suggesting a final repository might not be decided upon until 2074, it's crucial for our generation to take responsibility and not prolong the issue for future generations, as we were the initial producers of the nuclear waste."

Leggi anche: