- Il ministro dell'Ambiente annuncia il programma per il fiume pulito

Sassonia mira a migliorare la qualità dell'acqua nei corsi d'acqua. "Abbiamo investito pesantemente nella qualità dei nostri fiumi e torrenti negli ultimi cinque anni. Ma ancora troppe acque sono in uno stato preoccupante. Dobbiamo cambiare questo," ha detto il Ministro dell'Ambiente Wolfram Günther (Verdi) all'agenzia di stampa tedesca e ha annunciato il programma "100 torrenti viventi per la Sassonia". Questo dovrebbe stabilire obiettivi chiari per acque specifiche e includere progetti pilota.

"Abbiamo rinaturalizzato fiumi in tutto il paese negli ultimi cinque anni. Abbiamo ripristinato paesaggi fluviali viventi tra Sprea e Pleiße. Abbiamo riconnesso vecchi bracci fluviali. Abbiamo rimosso dighe e sbarre in molte acque per permettere agli organismi acquatici di utilizzare l'intero corso d'acqua di nuovo," ha elencato il ministro.

Soprattutto, è stato recuperato molto spazio per la naturale protezione dalle piene - 1.781 ettari. Questo corrisponde a circa 2.500 campi da calcio. Dopo le grandi piene in Sassonia, questo è un pilastro estremamente importante insieme alla protezione tecnica dalle piene.

I comuni dovrebbero essere meglio supportati nella protezione delle acque.

"E finalmente abbiamo fatto progressi nel salvare la foresta alluvionale di Lipsia. Ora ha più acqua in aree importanti e, soprattutto, una prospettiva per ulteriori miglioramenti. Perché diventerà un grande progetto di conservazione della natura," ha spiegato Günther.

Nella protezione delle acque, è importante coinvolgere i comuni più fortemente come parti responsabili. "Ciò significa che dobbiamo fare di più come Stato libero e dobbiamo sostenere i comuni ancora di più nell migliorare le condizioni dei fiumi e torrenti che sono nella loro responsabilità."

Günther: gli sforzi precedenti non sono sufficienti

"In sintesi: abbiamo ottenuto molto. Ma non è ancora abbastanza," ha detto Günther. La pressione per agire è alta a causa del cambiamento climatico e dell'estinzione delle specie. C'è un obbligo legale dalla Direttiva quadro sulla gestione delle acque dell'UE, per l'attuazione della quale è stato fatto troppo poco politicamente per due decenni. "Per questo motivo, abbiamo bisogno di un programma successivo."

Secondo il Ministero dell'Ambiente, sono state realizzate più di 600 misure per migliorare la struttura dell'acqua e la rinaturalizzazione dal 2019. Solo per l'ammodernamento delle acque e la rinaturalizzazione sono stati investiti circa 33 milioni di euro.

Secondo il Ministero dell'Ambiente, ci sono 558 corsi d'acqua e 30 cosiddetti acque stagnanti in Sassonia che sono soggetti a obblighi di segnalazione secondo la Direttiva quadro sulle acque dell'UE. La Direttiva quadro sulle acque dell'UE è in vigore dal 2000 e prevede che i corsi d'acqua e le acque stagnanti in tutta l'UE debbano essere portati in uno stato ecologico buono entro il 2027.

Secondo il ministero, solo circa il 7% dei corsi d'acqua e il 43% delle acque stagnanti in Sassonia sono in uno stato ecologico buono. Ciò ci colloca nella fascia media a livello nazionale.

"La bassa percentuale di acque in uno stato ecologico buono in Sassonia evidenzia la necessità di sforzi continui per migliorare la qualità dell'acqua, in particolare dei corsi d'acqua."

"Come parte del programma '100 torrenti viventi per la Sassonia', verranno stabiliti obiettivi specifici per determinate acque, con l'obiettivo di migliorare la loro qualità complessiva, compresa la qualità dell'acqua."

