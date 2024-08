- Il ministro dell'Agricoltura Özdemir si unisce a un consulente legale canadese

Il Ministro dell'Agricoltura della Germania, Cem Özdemir (58), si è trovato in una nuova relazione romantica. Fonti confermano che Özdemir ora frequenta un avvocato canadese di 38 anni. Un assistente dell'ufficio politico di Özdemir a Stoccarda ha verificato la notizia, sebbene non abbia offerto ulteriori informazioni. Secondo i recenti rapporti, la coppia ha assistito insieme a un festival di jazz a Stoccarda's Schlossplatz alla fine dello scorso mese. Özdemir e la sua ex-coniuge, Pia Castro, hanno annunciato la loro separazione lo scorso novembre. La coppia ha una figlia e un figlio. Özdemir e Castro si sono sposati negli Stati Uniti durante la primavera del 2003, con Özdemir, originario di Bad Urach, Svevia, che lavorava a Washington in quel momento.

Come favorito per la posizione di vertice dei Verdi nelle elezioni statali del 2026, il futuro politico di Özdemir rimane incerto. Finora, Özdemir non ha dichiarato pubblicamente se si candiderà per i Verdi, potenzialmente diventando il successore di Winfried Kretschmann.

Nonostante la sua nuova avventura romantica, continua a servire come membro del Parlamento turco, mantenendo la sua doppia cittadinanza. Con la sua attenzione sulla sua vita personale e sul potenziale futuro politico in Germania, la partecipazione di Özdemir al festival di jazz con il suo nuovo partner ha suscitato la curiosità dei suoi elettori in entrambi i paesi.

Leggi anche: