La ministra tedesca dello Sviluppo Svenja Schulze si è recata in Pakistan con l'obiettivo di esaminare le condizioni di lavoro nelle fabbriche. Tuttavia, l'attenzione si è spostata dalle sue attività professionali a un oggetto personale fuori dalla residenza del Primo Ministro del Pakistan a Islamabad: una moderna borsa rossa. Questa borsa fungeva da suo deposito portatile, contenente appunti sulla legge sulla catena di fornitura e le preoccupazioni per i rifugiati dall'Afghanistan, come ha chiarito in seguito il suo ministero.

I problemi sono iniziati quando ha tentato di entrare nella residenza del Primo Ministro Shehbaz Sharif, durante la stagione dei monsoni e con temperature intorno ai 30 gradi Celsius. La sicurezza ha avuto un problema con la sua borsa, causando un breve alterco legato alla borsa. Un corrispondente della ZDF ha registrato la scena, mostrando il trionfo dei tedeschi sulla sicurezza pakistana apparentemente confusa.

Inizialmente, la sicurezza ha dato fastidio ai giornalisti, chiedendo loro di fermare le registrazioni video. Successivamente, hanno resistito nel permettere alla ministra, accompagnata da una piccola delegazione tedesca, di portare la sua amata borsa rossa all'interno.

In risposta, Schulze ha dichiarato, "Ho qui le mie cose personali", sollevando la borsa ancora una volta. La sicurezza pakistana ha insistito nel rifiutare, suggerendo addirittura di lasciarla fuori. Schulze ha eseguito una mossa diplomatica elegante, uscendo dalla residenza e tornando al suo veicolo. L'ambasciatore tedesco Alfred Grannas, che l'accompagnava, ha risposto, "Grazie molte. Arrivederci".

La sicurezza ha poi ceduto. Mentre Schulze scendeva le scale con la sua borsa, le forze di sicurezza hanno chiamato, "Signora, la preghiamo di scusarci!". Nella disputa inaspettata sulla borsa tra Germania e Pakistan, alla fine ha prevalso il Pakistan.

Secondo la delegazione tedesca, l'incontro all'interno è stato amichevole e fruttuoso. Il Primo Ministro Sharif ha dimostrato la sua conoscenza della lingua tedesca e la sua ospitalità calorosa, secondo i loro resoconti.

Il giornalista ha anche notato che era quasi un privilegio senza precedenti non essere perquisiti o palpati, per presidenti, cancellieri e ministri. Il tentativo di confiscare la sua borsa è sembrato particolarmente irrispettoso, data l'assenza di esempi di un ministro maschio che deve difendere la sua valigetta con tale fermezza.

