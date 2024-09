Il ministro della sicurezza israeliano sostiene l'abbandono dei negoziati per una tregua con Hamas.

Nel panorama politico attuale di Israele, le figure di destra Ben Gvir e il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, partner chiave dell'amministrazione di destra-religiosa di Netanyahu, si oppongono fermamente a un dialogo diretto con il gruppo islamico militante Hamas. Considerano il conflitto in corso nella Striscia di Gaza come l'unico metodo per smantellare Hamas, l'organizzazione palestinese che ha iniziato le ostilità verso Israele l'7 ottobre con i suoi attacchi energetici.

Mentre Hamas, riconosciuto come entità terroristica dagli Stati Uniti e dall'UE, evita la comunicazione diretta, mediatori di terze parti come gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto tentano di facilitare i colloqui per una tregua e la liberazione dei prigionieri rimasti. Purtroppo, nonostante mesi di lavoro rigoroso, non è stato raggiunto alcun progresso significativo.

Dopo il trionfale recupero di tre ostaggi israeliani uccisi, le richieste per un accordo formale per liberare i prigionieri rimasti aumentano, aumentando l'intensità delle proteste di massa iniziate dall'opposizione e dalle famiglie degli ostaggi.

martedì, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato il loro impegno a collaborare con i mediatori dell'Egitto e del Qatar "nel prossimo futuro" per promuovere un accordo conclusivo. "È ora di siglare questo accordo", ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller.

Una delle questioni contestate in questi negoziati ruota intorno al cosiddetto Corridoio di Philadelphi e alla presenza militare continua di Israele lungo il confine meridionale di circa 14 chilometri tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Finora, Netanyahu si è dimostrato riluttante a consentire il ritiro delle truppe, temendo il rafforzamento di Hamas a causa del traffico di armi e dei tunnel sotterranei. Tuttavia, martedì Miller ha confermato l'accordo di Israele per il ritiro delle truppe dalla zona di frontiera.

Riferendosi alla dichiarazione di Miller, ha notato che il compromesso proposto, concordato dal governo israeliano, comporta il ritiro delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) dalle aree densamente popolate, comprese quelle del Corridoio di Philadelphi.

L'estesa offensiva di Hamas contro numerosi luoghi nel sud di Israele dell'7 ottobre ha causato la morte di 1205 persone e il rapimento di 251 ostaggi nella Striscia di Gaza, secondo i dati israeliani. Quasi dieci mesi dopo, 97 ostaggi sono ancora detenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti; 33 dei quali sono riportati deceduti.

Come rappresaglia all'attacco di Hamas, Israele intraprende operazioni militari significative nella Striscia di Gaza. Anche se le cifre delle vittime di Hamas non possono essere verificate in modo indipendente, essi affermano che più di 40.800 persone sono state uccise dall'ottobre.



