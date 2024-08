Il ministro della Giustizia del Nord Reno-Vestfalia Limbach vuole depenalizzare la guida in nero

Limbach ha dichiarato a WDR che viaggiare senza biglietto è fondamentalmente un modo per le compagnie di trasporto private di far aumentare le tariffe. Le forze dell'ordine non dovrebbero essere lì per riscuotere debiti privati. "Non lo vediamo nemmeno in altre aree della vita economica, dove lo stato insegue i torti privati."

Il politico dei Verdi vede le compagnie di trasporto come responsabili: potrebbero garantire che le persone viaggino solo con un biglietto attraverso i controlli di accesso. "Provi a prendere la metro a Parigi senza biglietto. Non è possibile", ha detto a WDR. "Quella è la responsabilità della compagnia di trasporto, non della società nel suo insieme."

Limbach ha sottolineato che le forze dell'ordine dovrebbero concentrarsi su ciò che è veramente importante: "Combattere la criminalità, ad esempio la violenza contro i servizi di emergenza, la polizia e i funzionari pubblici. Dobbiamo contrastare la mafia e la criminalità organizzata." Troppo tempo viene sprecato nei procedimenti penali per le compagnie di trasporto.

Buschmann aveva detto a novembre che voleva rendere il viaggio senza biglietto un'illegalità amministrativa per alleggerire la giustizia. La procedura penale dovrebbe essere standardizzata e meno intensiva per il personale.

Tuttavia, le compagnie di trasporto hanno avvertito nel corrente "Spiegel" contro la decriminalizzazione. Il viaggio senza biglietto deve rimanere un'illegalità penale, ha detto Oliver Wittke, presidente dell'associazione dei trasporti Reno-Ruhr. "Abbassarlo a un'illegalità amministrativa sarebbe un invito a ulteriori abusi."

L'associazione dei trasporti di Stoccarda VVS ha definito i piani nel "Spiegel" "il segnale sbagliato per i passeggeri onesti". La perdita di entrate avrebbe bisogno di essere compensate con tariffe più alte. L'associazione dei trasporti di Amburgo ha avvertito che le perdite significative sono già causate dall'evasione delle tariffe. L'associazione dell'industria VDV stima le perdite di entrate annuali nazionali fino a un miliardo di euro.

