Il "Ministro della Felicità" tunisino Ons Jabeur punta a fare ancora storia a Wimbledon

Questo sabato non sarà diverso: Jabeur cercherà di diventare la prima tunisina, la prima araba e la prima africana a vincere un Grande Slam nell'Era Open.

"La Tunisia è legata al mondo arabo e al continente africano", ha dichiarato ai giornalisti dopo essersi guadagnata un posto nella finale di Wimbledon, dove affronterà la kazaka Elena Rybakina, anch'essa entrata nella storia.

"In quest'area vogliamo vedere più giocatori. Non è come l'Europa o altri Paesi. Voglio vedere più giocatori del mio Paese, del Medio Oriente, dell'Africa".

Jabeur, 27 anni, è stata un'apripista per la sua regione molto prima di raggiungere la finale di sabato. L'anno scorso è stata la prima giocatrice araba a vincere un titolo WTA e a entrare nella top 10 della classifica di singolare.

La vittoria di sabato, tuttavia, sarebbe il più grande risultato della sua carriera.

"Ho immaginato molte volte di fare il discorso, di tenere il trofeo (di Wimbledon), di vedere il trofeo", ha detto Jabeur.

"Ho fatto tutto questo. Ora ho bisogno di tenere davvero il trofeo. È l'unica cosa che mi resta da fare. Ma io ci credo. So che posso farcela".

Negli ultimi anni Jabeur ha avuto un'ascesa vertiginosa nella classifica mondiale, entrando per la prima volta nella top 50 nel 2020.

L'anno scorso ha vinto il primo dei tre eventi WTA e all'inizio di questa stagione ha vinto i due successivi, a Madrid e Berlino, portandosi al secondo posto della classifica mondiale.

Il suo successo in campo, unito al suo comportamento amichevole e disinvolto fuori dal campo, l'ha resa molto popolare in Tunisia, dove si è guadagnata il soprannome di "Ministro della Felicità".

"A volte in Tunisia sono tempi duri", ha detto Jabeur. "Quando vedono le mie partite, dicono sempre che lo sport unisce le persone. Sono felice che mi seguano. Mi spingono a fare meglio. Spero di poter mantenere il titolo per sempre".

Finora Jabeur ha perso solo due set a Wimbledon, contro Marie Bouzkova nei quarti di finale e Tatjana Maria in semifinale.

La Rybakina, alta e dotata di un gran servizio, ha invece perso un solo set e sarà probabilmente l'avversaria più difficile per Jabeur, avendo smantellato la campionessa di Wimbledon 2019 Simona Halep nella semifinale di giovedì.

A prescindere da chi vincerà, la storia sarà fatta perché quando le due si incontreranno sul Centre Court, sarà incoronata la prima vincitrice di Wimbledon e la Tunisia o il Kazakistan festeggeranno la loro prima campionessa del Grande Slam in singolare.

Rybakina, nata e cresciuta a Mosca, ha cambiato bandiera dalla Russia al Kazakistan quattro anni fa - un cambiamento che sembra particolarmente pertinente al torneo di quest'anno, vista la decisione degli organizzatori di Wimbledon di escludere i giocatori russi e bielorussi a causa della guerra in corso in Ucraina.

"Rybakina ha dichiarato ai giornalisti giovedì, quando le è stata chiesta la sua nazionalità, di giocare per il Kazakistan già da molto tempo.

"Sono davvero felice di rappresentare il Kazakistan. Hanno creduto in me. Non c'è più nulla da dire su come mi sento. Il mio percorso come giocatrice kazaka è già molto lungo: Ho giocato alle Olimpiadi, in Fed Cup".

Come Jabeur, Rybakina sta vivendo il miglior torneo del Grande Slam della sua carriera, non essendo mai andata oltre i quarti di finale.

Le due giocatrici si sono affrontate tre volte in passato, con Jabeur che ha vinto due volte, compreso il loro ultimo incontro a Chicago lo scorso anno.

La finale di sabato metterà in mostra stili contrastanti: Jabeur offre una divertente gamma di colpi, utilizzando slice e drop shot per ottenere buoni risultati, mentre Rybakina offre potenza, sia dalla linea di fondo che con il servizio.

La 23enne ha messo a segno 49 aces in questo torneo - 19 in più di qualsiasi altra giocatrice - e ha registrato il secondo servizio più veloce del tabellone femminile con 122 miglia all'ora.

Jabeur è ben consapevole delle sfide che le porrà la sua avversaria.

"Serve molto bene, quindi il mio obiettivo principale è quello di restituire il maggior numero di palle possibile, per farla lavorare duramente per vincere il punto", ha detto Jabeur.

"Ho giocato con lei un paio di volte. So che può colpire molto forte e fare molti vincenti. So che il mio gioco potrebbe darle molto fastidio. Cerco di concentrarmi di più su me stessa, di fare molti slice e di farle fare molta fatica".

Ma per il cosiddetto "Ministro della Felicità", l'incontro di sabato servirà anche a godersi l'occasione, un momento che la Jabeur pensava non avrebbe mai vissuto nella sua carriera.

"In generale, cerco di godermi il tennis, perché a volte è difficile farlo quando si gioca ogni settimana, quando magari si perde ogni settimana. È davvero dura.

"Ma per me, ho dovuto ricordare a me stessa perché ho iniziato a giocare a tennis, che tipo di gioia mi dà il tennis. Non appena me lo ricordo, mi sento carico, motivato ad andare a giocare le mie prossime partite".

