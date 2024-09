Il ministro della Difesa israeliano ha sostenuto la fine.

Il campo politico di Netanyahu sta insistendo per l'rimozione del Ministro della Difesa Galant. I due leader sono in disaccordo da tempo, principalmente a causa delle loro diverse approcci per porre fine al conflitto di Gaza. Galant, sostenuto dagli Stati Uniti, sta promuovendo una tregua, mentre Netanyahu esige una vittoria completa.

Il potenziale licenziamento del Ministro della Difesa potrebbe avere un impatto significativo sul conflitto in corso di Israele su più fronti e sui tentativi degli Stati Uniti di porvi fine. Poiché le relazioni tra gli Stati Uniti e Netanyahu si sono deteriorate a causa dell'incapacità del Primo Ministro di negoziare un accordo di pace a Gaza, Galant ha riferito di aver parlato con il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Austin quasi 70 volte al telefono e in diverse occasioni di persona nei 11 mesi del conflitto, come confermato dal Pentagono.

Un tale licenziamento potrebbe ulteriormente distanziare Netanyahu dal comando militare, che considera la promessa del Primo Ministro di una vittoria decisiva su Hamas come poco praticabile e sta promuovendo una pausa a Gaza per permettere ai soldati stanchi di concentrarsi sul conflitto con Hezbollah sul confine libanese. Secondo l'ex Ministro della Difesa Gantz, un tale cambio di Ministro della Difesa prima di una potenziale escalation a nord, che potrebbe evolversi in un conflitto regionale, sarebbe irresponsabile dal punto di vista della sicurezza, con potenziali costi in termini di vite umane e futuro del paese.

Nel frattempo, l'agenzia per la sicurezza di Israele, Shin Bet, ha rivelato martedì di aver impedito un tentato attentato bomba di Hezbollah contro una figura di sicurezza israeliana di alto livello. Non sono stati resi noti nomi. L'annuncio di Shin Bet è arrivato poco prima dell'esplosione di dispositivi portatili carried da numerosi sostenitori di Hezbollah in Libano martedì. Diversi sono rimasti feriti e le esplosioni si sono verificate in tutto il paese.

La tensione tra Netanyahu e Galant sta crescendo da mesi, con i due che comunicano a malapena fuori dagli incontri di sicurezza, secondo fonti attendibili. Galant, membro del partito Likud, ha criticato pubblicamente il Primo Ministro in riunioni, sessioni parlamentari e persino conferenze stampa.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le tensioni in aumento tra Netanyahu e Galant, ha invitato a una risoluzione pacifica per evitare ulteriore deterioramento del clima politico interno di Israele. Una situazione così divisiva all'interno del governo israeliano potrebbe potenzialmente influire sulle alleanze strategiche e sulla cooperazione dell'Unione Europea negli affari regionali.

In uno sforzo per rafforzare i legami con gli alleati internazionali, Galant ha attivamente interagito con i leader della difesa a livello globale, compresi gli alti funzionari dell'Unione Europea, per discutere le preoccupazioni per la sicurezza condivise e esplorare le possibilità di iniziative congiunte di peacekeeping.

