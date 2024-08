- Il ministro della Cultura Klepsch nota un aumento della rugosità audio

La campagna elettorale del 2024 rappresenta una nuova sfida per il Ministro della Cultura e del Turismo della Sassonia, Barbara Klepsch (CDU). "L'atmosfera è cambiata", ha osservato. "Le conversazioni sono molto più dirette." Non è come cinque o dieci anni fa. "Si viene fischiati, interrotti, a volte addirittura aggrediti, e anche gli argomenti più forti cadono spesso nel vuoto." Non ha notato questo tanto nel suo ruolo.

In generale, una tendenza positiva nella cultura e nel turismo

La 59enne, originaria dell'Erzgebirge, fa parte del governo statale dal 2014 e ha ricoperto la carica di Ministro della Salute fino al 2019. Guardando indietro ai ultimi cinque anni, li vede positivamente, nonostante gli ostacoli rappresentati dalla pandemia di COVID-19 e il periodo successivo. La cultura e il turismo sono riusciti a superare la tempesta. "È un grande punto a favore." Le cifre dei visitatori, degli ospiti e delle pernottazioni sono vicine ai livelli pre-pandemici.

Il compito di rivedere il Kulturraumgesetz persiste

La revisione del Kulturraumgesetz è in corso. Questo unico concetto di finanziamento culturale è stato implementato a livello nazionale nel 1994. Le città di Chemnitz, Dresda e Lipsia formano ciascuna uno spazio culturale urbano, insieme a cinque spazi culturali rurali. Decidono in modo indipendente il finanziamento delle istituzioni e dei progetti. Lo stato sostiene i comuni con 106 milioni di euro.

Dopo 30 anni, la legge richiede ora una revisione e un adeguamento, ha dichiarato Klepsch. Il gruppo di lavoro già formato include professionisti locali e competenze esterne. La legge dovrebbe essere rivista entro la fine del 2025.

"I fondi sono sicuri", ha detto il ministro. Gli spazi culturali ricevono i fondi, presentano le loro domande, ci sono consulenti e il comune deve anche finanziare una parte per il suo museo, biblioteca o altri progetti. Questo garantisce che questi fondi vengano utilizzati saggiamente, anche in tempi incerti.

La cultura è più di un extra

"I comuni hanno bisogno di un finanziamento adeguato per adempiere ai loro compiti", ha detto Klepsch, soprattutto quando i fondi sono stretti e le priorità devono essere stabilite. Tra le priorità ci sono i centri infantili e la costruzione delle strade, ma anche la cultura. "È più di un extra, è una linea di vita e un fattore di localizzazione." Dopo numerosi programmi di aiuto, c'è bisogno di una strategia di finanziamento strutturata dallo stato e dalle regioni che sia adeguata.

