Il ministro del Lavoro Heil mira a proteggere tutte le strutture della VW.

Il governo sta pianificando di incoraggiare l'elettromobilità oggi in consiglio dei ministri, come ha menzionato Heil. Come riportato dai media, è prevista l'introduzione di una proposta di incentivi fiscali per l'acquisto di auto elettriche come veicoli aziendali. Ciò potrebbe potenzialmente stimolare il mercato del lavoro, ma alla fine è una decisione dell'azienda, come ha sottolineato Heil, guardando specificamente a Volkswagen, considerando i loro errori passati.

Reinhard Houben, rappresentante dell'FDP, ha considerato l'enfasi del gruppo VW sull'elettromobilità come un errore, esprimendo il suo punto di vista martedì. Tuttavia, Katharina Dröge, capo della frazione dei Verdi, ha fortemente dissentito: "L'auto elettrica è il futuro, le vendite stanno aumentando a livello globale", ha detto alla "Rheinische Post". Ha sottolineato che i dibattiti in Germania riguardo agli obiettivi per l'espansione dell'elettromobilità hanno un impatto negativo sulla posizione della Germania e mettono a rischio i posti di lavoro.

Il marchio principale di Volkswagen ha dichiarato un piano di austerità più stretto lunedì, dopo una riunione di gestione. Non hanno escluso la possibilità di chiusure di stabilimenti e licenziamenti per motivi operativi. Il consiglio di fabbrica e il sindacato hanno prontamente annunciato la loro forte opposizione. Un incontro con i dipendenti era previsto a Wolfsburg per mercoledì.

La spinta del governo per l'elettromobilità potrebbe incoraggiare le aziende a investire di più nelle auto elettriche, come l'acquisto di veicoli aziendali. Nonostante gli errori passati di Volkswagen, essi stanno fortemente enfatizzando l'elettromobilità, come ha notato Katharina Dröge.

